【足球熱話】古積特夢想當謝拉特紅軍副手　手足情深超越事業野心

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-31 22:09

一眾80後球星相繼落幕，當上領隊的前利物浦隊長謝拉特，在蘇格蘭成功踏出主帥生涯的第一步，今季帶領格拉斯哥流浪登上蘇超王座。 他的紅軍前隊友古積特，亦逐步邁向教練之路，銳意在另一崗位闖一番事業。不過他受訪時竟然指出，比起當球隊主帥，他更渴望當上謝拉特的副手。

謝拉特（Steven Gerrard）球員生涯之中有不少惺惺相惜的好拍檔，最經典的當然是2004/05歐聯決賽奇蹟封王後，跟他「一吻定情」的沙比阿朗素；此外，還有跟他有前線最合拍的費蘭度托利斯，以及在利物浦一起成長的中堅加歷查。

上述三人以外，荷蘭前鋒古積特其實亦對謝拉特欣賞有加。2016/17球季成功帶領飛燕諾荷甲封王後完美掛靴後，回到母會Quick Boys擔任副領隊，期間一度出山為這支荷蘭第四級別業餘球隊解決球員不足之困。之後他以教練身份，第三度回到飛燕諾。他對教練生涯野心勃勃，然而一提起謝拉特，便立即化身為小粉絲。

古積特以教練身份重返飛燕諾，作育英才。（Instagram@Kuyt）

非比尋常的兄弟情

謝拉特與古積特在晏菲路一起共事6個年頭，二人友誼長存至今。2018年5月26日晚上歐聯決賽利物浦對皇家馬德里，謝拉特到烏克蘭觀戰，翌日便是古積特舉行告別賽的日子，謝拉特為趕及出席，特別乘私人飛機從基輔到荷蘭。

當謝拉特首嘗一隊領隊滋味，成為格拉斯哥流浪主帥後，明知古積特正在考教練牌，他邀請對方到流浪訓練場一起交流學習，分享心得。古積特依然親切地叫謝拉特做「我的隊長」，二人再次相遇，令他堅信謝拉特一定可以成為頂級領隊，「我在看身為領隊的他如何表現自己，如何帶領他的球隊。作為球員，他絕對是個領袖人物，如今當上領隊之後亦是如此。」

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「他一定可以走得很遠」

古積特稱，「我感覺他的領導才能可以令他以領隊身份走得很遠，我在想，如果謝拉特之後可以帶領利物浦便好了。他是徹頭徹尾的利物浦先生，整個球員生涯都留在晏菲路。」今季利物浦表現急滑坡，一度傳出領隊高普或提早離隊的消息，並指謝拉特將回巢接替，當時謝拉特曾說過「利物浦目前已有最佳領隊」，澄清回晏菲路的傳言，惟古積特堅信對方總有一天會當上紅軍主帥。

他說向來跟謝拉特十分投契，至今仍不時有聯絡。「我們之間有種特別的連繫，史提芬過去幾年曾讚賞過我，他其實沒有必要提到我，但他仍然會那樣做。」一說起謝拉特，古積特便滔滔不絕，「我為我們如此親密感到自豪，能到蘇格蘭去看他工作實在太好了。」

飛燕諾目前由老帥艾禾卡特執教，古積特在他麾下當U19領隊，並即將考取歐洲足協最高級別的職業教練牌照（UEFA pro-licence），他自稱渴望當上領隊，不過比起掌管一支頂級球隊，他有另一個與別不同的夢想。

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渴望成為他的另一半

古積特大讚謝拉特是跟他合作過球員之中最全能的一位，入球、防守、50碼長傳樣樣皆能，「他在足球的每個方面都是個超級巨星，而且他的紀律和對比賽的熱情也是無與倫比的。」

「我想盡快當上領隊，正在考慮不同選擇，但在決定前路時也有一些例外——成為謝拉特身邊的助理領隊正是其中之一。」相比起成為一隊統領，古積特竟然更希望當上謝拉特背後的男人，甚至開到聲表示：「如果他想我當他副手，我會很開心。」他不諱言，看到自己將會成為球隊主教練，「可是正如我所講，凡事總有例外。」

比起自己成功，古積特更希望近距離看到謝拉特登上偉大領隊行列，「我想看到他作為領隊的成長，在未來很多年近距離看着他工作。」一個選擇，是成為他的敵對領隊，「但也可以是他的同事。」目前謝拉特身邊的副領隊，是紅軍另一舊將麥亞里士打，如今好兄弟古積特大打開口牌向謝拉特招手，不知他會否心動？

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