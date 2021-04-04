游泳｜池江璃花子奇蹟復出東京奧運　重返她專屬的「中間泳道」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-04-04 18:37

池江璃花子說「中間泳道」對她意義重大，因為這是保留給最快選手的專屬泳道。 戰勝白血病並回復競賽水平的這名日本女飛魚，周日（4日）在日本全國賽爭取日本泳隊選拔資格，於強項的100米蝶泳決賽游出57.77秒，自復出後相隔3年重奪日本第一，同時取得東京奧運400米混合泳接力資格。 中間的泳道，如她所言是屬於她的。

20歲的池江在昨日100米蝶泳先後游出58.68秒及58.48秒，以第3名躋身決賽。56.08秒，是她患病前在2018年創下的日本紀錄，58.48秒則是她重返賽場後的最佳時間。

要在此項目取得東京奧運選拔資格，她必須在決賽取得首或次名，並達到日本泳隊此項目選拔標準57.10秒，缺一不可。

20歲的「天才少女泳手」池江璃花子，僅以一年多時間便重返世界水平。（GettyImages）

像家一樣的中間泳道 「我回來了」

身負能否突破1.3秒的懸念，她以重返中間泳道的決心躍進水中，最後她完成個人賽前定下的目標，以58秒前半成績、比準決賽快的57.77秒奪得第一。

即使未能達到57.10秒，由她2019年初驗出血癌、東京奧運夢碎，到治療後首次重返訓練不敢躍入池中；從患癌後折磨得瘦骨嶙峋，到重新鍛煉肌肉返回競賽行列；她曾在訓練時落後身邊的每個隊友，比賽時無法贏過任何人，此後她一再突破自己和一切界限。

相隔3年，她今天率先觸池奪回后座，一次又一次的失敗後再突破，她看到成績後不禁在水中哭成淚人。中間的線道，仍然是屬於她的，那條她形容為「像家一樣為她預留的位置。」

池江璃花子「淚之復活劇」 日本奧組委支持戰東奧造勢

重奪日本第一的池江璃花子在終點哭成淚人。（截圖）

奪接力資格 重返世界舞台

57.77秒雖未達到日本泳隊蝶泳選拔標準，仍達到東京奧運400米混合泳接力資格（57.92秒），她被內定為日本奧運接力隊成員之一。

她在賽後仍然止不住眼淚，「沒有想過在100米蝶泳奪冠，比起5年前的奧運選拔更沒有信心，蝶泳是最難回復最佳水準的項目，我以為勝利會在更遙遠的日子，進場時只抱住『我回來了』的感覺。」她的聲音微微顫抖續說：「即使再辛苦，努力終會有回報。」現場無一不被她所感動。

曾以為會錯過的東京奧運，池江璃花子以勇氣和意志力「逆轉」了命運。（Getty Images）

名導演是裕和為池江璃花子操刀的廣告，也是她復出的感人印記：

池江璃花子一步步康復：

+ 3 + 3 + 3

港隊已穩奪的東京奧運入場券：