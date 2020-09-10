東京奧運｜池江璃花子「淚之復活劇」　日本奧組委支持戰東奧造勢

被日媒以「淚之復活劇」形容的日本抗癌女飛魚池江璃花子，上月強勢復出並游出比目標時間快0.54秒的驚人佳績，有指日本奧組委（JOC）與東京奧運選考會相關委員，均希望池江能出戰明年東奧，為欠缺民意支持的奧運造勢。

去年患上血癌的池江，戰勝癌魔後在今年3月重返游泳池訓練，在不足半年練習下，上月尾在復出首戰的東京都特別游泳大賽，於個人保持紀錄的女子50米自由泳，游出比目標時間26.86秒快0.54秒勇奪小組第一，取得日本大學生錦標賽資格，驚人的戰鬥力成為世界體育版焦點。

年僅20歲的池江是11項日本長、短池全國紀錄保持者，包括3項長池亞洲紀錄，被視為東京奧運金牌希望，然而去年不幸確診白血病。（Getty Images）

泳隊缺金牌猛將 日本急需池江出戰東奧

由抗癌歷程到戰勝癌魔、再極速重拾狀態參賽，這名游泳天才少女繼兩年前在亞運會摘下6金後，以不懈努力再譜寫傳奇，她在賽後說這是自己的「游泳第二人生」。

池江的勵志故事在疫情中為日本國民帶來正面力量，縱然她本人在患病後多次表示改以2024年巴黎奧運會為目標，上月的復出戰佳績衝擊日本體壇，她出戰東奧的希望重燃。

池江璃花子戰勝癌魔後，把目標放到2024巴黎奧運。（Getty Images）

曾帶領北島康介在雅典及北京奧運奪金的日本泳隊總教練平井伯昌，也不排除池江參加東奧的可能性：「東奧代表選考會予定在明年4月進行，如果池江能回來的話，作為總教練當然會很高興。」

事實上，池江被召喚復出不無理由，男子200米與400米混合泳代表瀬戸大也是泳隊僅餘的獎牌大熱，惟他近來狀態不穩，教練相信池江的堅持能為代表隊帶來動力和刺激。

池江璃花子恢復歷程：

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疫情下東奧被批判 JOC期待池江「復活」

據悉日本奧組委（JOC）之中也有不少支持聲音，「如果她有決心參加東奧的話，沒有比這更好的消息了。在一度被逼放棄的母國奧運會取得資格，再戲劇性奪得金牌的情節，會讓人非常期待吧。」

池江的復出也感動了同場泳手，2016年里約奧運男子400米混合泳金牌得主萩野公介，看到池江游泳的身影感嘆道：「能站在跳台本身已是奇蹟。」

JOC盼藉池江璃花子的正能量，提升國民對東奧的支持率。（Getty Images）

雖然漸漸回復狀態的池江沒有透露出戰東奧的計劃，周遭相關人士均希望藉她的人氣來提升國民對奧運的關注，畢竟日本人在疫情下對舉辦奧運充斥批判聲音，這名20歲3項長池亞洲紀錄保持者，絕對能帶動民眾的風向。

「首先是10月的日本大學生錦標賽，最大的目標是2024年巴黎奧運，希望能慢慢回復體能和身體狀態便好了。」無論身邊的期望是如何，恢復階段中的池江還是以自己的節奏，展開她的「游泳第二人生」。

疫情下的東京（按圖放大）

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港隊已穩奪的東京奧運入場券：