西甲｜歧視停不了　華倫西亞守衛疑遭侮辱　隊友義氣相挺一度罷踢

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-05 15:40

種族歧視在足球場上依然猖獗，周日（4日）上演的西甲賽事，由卡迪斯主場迎戰華倫西亞一仗，華倫西亞的黑人守衛迪亞卡拜疑似被歧視事件，華倫眾將一度離場抗議，擾攘半小時後返回球場，最終以1：2不敵卡迪斯。

西甲卡迪斯主場對華倫西亞，兩支中游分子對壘，主場出戰的卡迪斯祖安卡拉（Juan Cala）及馬高斯莫路（Marcos Mauro）上﹑下半場各建一功，結果以2：1力克華倫西亞，全取3分。

當上半場戰至中段打成1：1之際，兩軍球員突然在中圈附近發生衝突，其他球員隨即上前調停。事緣卡迪斯的入球功臣卡拉疑向華倫西亞守將迪亞卡拜（Mouctar Diakhaby）說出種族歧視的說話，使該名24歲的法國後衛十分憤怒，更被球證出示黃牌警告。隊友包列斯達在旁不斷安慰迪亞卡拜，華倫西亞眾將決定離場抗議，接近半小時後才返回球場恢復作賽。

根據英國《每日郵報》了解，迪亞卡拜不希望繼續作賽，但他勸喻隊友們返回球場，迪亞卡拜及後由古拉蒙入替。今仗執法球證占美尼斯在球賽報告中，指迪亞卡拜向他投訴，卡拉以種族歧視攻擊他，卡迪斯方面當然矢口否認。

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迪亞卡拜今仗僅戰30分鐘，在歧視事件後被調離場。（華倫西亞Twitter截圖）

疑似禍從口出的卡拉，半場亦退下火線，賽後稱這是戰術調動，擔心他在取黃牌被逐，故此才作出這決定。主帥切爾貝拿（Alvaro Cervera）力撐麾下，稱卡拉並沒有以言語攻擊迪亞卡拜。

華倫西亞賽後透過官方網站發聲明，並列出10點支持迪亞卡拜，直言迪亞卡拜是足球歧視最新一個的受害者，同時稱會盡一切可能對抗種族歧視。迪亞卡拜向隊友荷西加耶透露內容，他直言這是非常嚴重的侮辱，所以不在傳媒面前重覆。

隊友被歧視，眾將挺身而出，離場抗議。（華倫西亞Twitter截圖）

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