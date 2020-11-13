【足球轉會】艾歷臣投國際米蘭落差大　受訪為離隊鋪路

追逐錦標「得個桔」，反面收場不是夢。 基斯甸艾歷臣當初為了錦標﹑為了挑戰，決定毅然離開熱刺，加盟意甲的國際米蘭。加盟初期，艾歷臣稱「加盟國米是正確決定」；轉會近一年，錦標未有，正選都沒有，更面臨「擘面」的可能性，該名丹麥中場開腔稱放眼冬季轉會窗，相信再度轉會不遠矣。

基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）效力熱刺7個球季，未有錦標落袋，為了獎盃，決定離開熱刺，改投國際米蘭嘗試打破祖雲達斯的壟斷，力爭生涯首個主要錦標。

艾歷臣加盟國際米蘭時的趾高氣揚，如今已消失得無影無蹤。（資料圖片／Getty Images）

艾歷臣加盟國米初期直言，「加盟國米的決定十分正確」，毫無疑問，艾歷臣在國米與錦標的距離的確再近一步，上季意甲及歐霸盃的「雙料亞軍」，奪標依然「只差一點點」。

除了「決定正確」，艾歷臣稱「球隊十分需要我」，此話當真？隨時間推移，該名丹麥國腳才發現自己沒有想像般重要，球隊並非「無佢唔成事」，亦不是主帥干地的首選，當初轉會的美好幻想，如今逐一破滅。

回顧艾歷臣加盟初期咁講：國米高矮雙箭頭各建一功響勝鼓 艾歷臣：加盟是正確決定

艾歷臣不受干地重用，當初加盟的決定仍然正確嗎？（資料圖片／Getty Images）

錦標無，上陣時間又無，艾歷臣甚感「無癮」，離隊念頭再度泛起。「好馬不吃回頭草」，但艾歷臣連回頭草隨時都吃不到，意大利傳媒早前透露，當日極力挽留艾歷臣的熱刺，主席利維已落下「閂閘令」，回歸熱刺看來無望。

艾歷臣投國際米蘭近一年「得個桔」 熱刺無意接收舊將

艾歷臣錦標及正選位置皆落空，看來在國米的日子已進入倒數階段。（資料圖片／Getty Images）

國際賽期除了為國出戰外，艾歷臣接受傳媒訪問時順道表明心跡，「加盟決定正確」？不了。艾歷臣接受挪威《TV2 Sport》訪問時直言，與他的想像大相逕庭，「如今的處境與我想像中截然不同，作為球員，當然希望時常上場，但一切決定也在教練手中，並尊重他的決定。」

艾歷臣效力國米未獲干地信任 球迷問到痛處只好無奈應答

艾歷臣在訪問時，不忘作出「離隊預告」，稱將在來年1月的冬季轉會窗有動作，並故弄玄虛地表示可能「有事發生」，與國際米蘭「擘面」在即，隨時相隔一年後再出走尋求新挑戰，盛傳巴黎聖日耳門或對該名丹麥中場有興趣。

艾歷臣的去或留，相信艾歷臣本人或球迷也有明確的答案。（資料圖片／Getty Images）

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