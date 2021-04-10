【傑出運動員選舉】何詩蓓受池江璃花子啟發　遊戲式訓練備戰奧運

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-04-10 18:27

2019、2020年，世界變了樣的兩年，也是香港游泳女將何詩蓓（Siobhan）大豐收日子。 屢破個人最佳成績外，更在6周的國際游泳聯賽（ISL）賽事中9度改寫亞洲紀錄，更連續2年獲選為年度亞洲女子最佳泳手。

周六（10日）Siobhan出席假西九文化區自由空間舉行的香港傑出運動員選舉頒獎禮。繼2017年後再當選香港傑出運動員，Siobhan也坦言這一年來不好過。

其他傑運相關報道：

劉慕裳首奪八傑 李慧詩6摘「星中之星」

江旻憓成「特出表現」首人 疫情下發現「自己無咩招」

何詩蓓繼2017年後再當選香港傑出運動員。（葉詩敏攝）

說得獎感言時Siobhan提及美國訓練情況：「疫情發生時人在美國，卻因為泳池關閉而不能訓練，所以不管外面多冷，我都會去到家外面的河邊游。只好想辦法堅持下去。」說起游泳和堅持，近日無不想起日本抗癌女飛魚池江璃花子。

今屆奧運Siobhan將會出戰女子100、200自由泳，現時全力在體院備戰。（葉詩敏攝）

在國際賽中有過一面之緣後，Siobhan一直有追蹤池江的成績，直言自己相當「Respect」：「她由2017年開始已經很強，2018年更奪6金，但當時我受傷沒有出席；YouTube十分鐘的紀錄片我有看過，看到她剛剛出院沒有精神、很瘦都堅持訓練。」眼見池江復出後的比賽一次比一次快，對自己來說是很大的推動力。

池江璃花子奇蹟復出東京奧運 重返她專屬的「中間泳道」

池江璃花子回復練水生活 自評能力下降如回到初中時代

【傑運八傑名單】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

今屆奧運Siobhan將會出戰女子100、200自由泳，現時全力在體院備戰。因為沒有比賽，教練稍改了練習模式，盡用僅有的資源去保持比賽應有的心理狀態。

「將訓練變得像一個遊戲，教練寫下一個目標時間，只要達到就不用（重複）再游。」雖然肯定模擬不到比賽所帶來的緊張感，但至少為日復日的訓練帶點新鮮感。Siobhan笑說經常覺得教練給她的目標，自己是不可能做到的，「隊友、教練都很相信我可以推動自己游到呢個程度，大部分時間都是教練相信我多過我相信自己。」

何詩蓓坦言自己眼見池江璃花子復出後比賽一次比一次快，對自己來說是很大的推動力。（葉詩敏攝）

【港隊已獲取的東京奧運資格】（按圖放大）