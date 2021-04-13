英超｜西布朗3球挫修咸頓取兩連勝　艾拿戴斯護級反擊戰最後衝刺

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-13 08:59

英超VAR就像一個反叛的青少年，必定與其他人作對，人說一，它說二。周一（12日）深夜上演西布朗對修咸頓的聯賽，VAR再度力排眾議，推翻入球，難怪西布朗領隊艾拿戴斯又直言「人人都話係入波，偏偏VAR係要唱反調」。

稱為「護級專家」的艾拿戴斯，執教過去20年間，未有球隊從他手上降班。「大Sam」去年12月底接過西布朗主帥一職，目標相當明確，做回老本行，帶領當時「尾二」的西布朗護級。

聯賽進入最後直路，西布朗如今依然是「尾二」，艾拿戴斯能否帶領西布朗上演一齣精彩的護級絕地反擊戰？西布朗上輪打破杜慈的金身，作客爆冷反勝車路士，今輪主場迎戰近況一般的修咸頓。

重溫：施華被逐埋輸波伏線 車路士爆冷主場遭西布朗逆轉

力爭護級的西布朗，每一分也是無比重要。（路透社）

戰至上半場中段，西布朗的佩雷拉博得修咸頓門將費沙科士打禁區內犯規，並由佩雷拉親自操刀12碼中鵠，32分鐘先開紀錄。西布朗3分鐘後再下一城，馬菲菲臘斯接應戴亞尼橫傳撞射破網。

兩球領先的西布朗，下半場再由哥林羅賓遜錦上添花，69分鐘射成3：0。修咸頓在補時階段有「破蛋」機會，迪贊尼普博得12碼，隊長禾特普斯主射卻被森莊士東撲出，結果西布朗以3球淨勝「聖人」，聯賽兩連勝。

上仗梅開二度的哥林羅賓遜，今仗再有士哥。（路透社）

英超31輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

由艾拿戴斯領銜的「護級大龍鳳」，看來仍然困難重重，西布朗全取3分後，以24分續居第19位，聯賽餘下最後7輪，與安全區域的紐卡素依然距離8分，「大Sam」的「護級專家」美譽會否被西布朗打破？

艾拿戴斯帶領西布朗聯賽兩連勝，護級仍未絕望。（路透社）

今季英超VAR依然為大家帶來話題，今仗亦不例外，西布朗開賽早段「食詐糊」，前鋒戴亞尼（Mbaye DIAGNE）近門頭槌建功，可惜VAR出手介入，當時戴亞尼身處的位置並沒有越位，但他前方的隊友巴特利遮擋鏡頭的視線，而未能拉出越位線，VAR球證未能判斷是否越位，故此相信在場旁證的決定，最終入球無效。

VAR過去「精彩」判決：

般尼守衛解圍舉腳踢中頭 照樣無吹罰 名宿：差唔多踢爆頭

艾拿戴斯直言推翻入球是錯誤決定。（路透社）

從肉眼也可看到戴亞尼明顯沒有越位，而西布朗卻白白食詐糊，艾拿戴斯賽後直言判決錯誤，「經過今季後，我認為各方面可以為VAR提供不少意見，從而改善這些問題，若果不處理的話只會繼續『笑大人個口』。

「大Sam」同時擔心VAR已淪為笑柄，「就像戴亞尼的一球，判決明顯是錯的，球場上有不同的鏡頭，我不明白何不好好運用，而人人也知道這球必定是入球的時候，當中必定出現了人為錯誤。」

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：