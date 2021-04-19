英超｜熱刺聯賽盃決賽前解僱摩連奴　球隊成績差不用賠足3000萬鎊

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-19 19:15

熱刺在當地時間早上10時多發聲明，解僱領隊摩連奴（Jose Mourinho）及其教練團隊。英國傳媒《每日電訊報》、《每日郵報》及《BBC》等在今日較早前披露，熱刺解僱領隊摩連奴。

熱刺今早宣布，摩連奴及其教練團隊成員薩基文圖（Joao Sacramento）、紐奴山度士（Nuno Santos）、拿連（Carlos Lalin）及施拿（Giovanni Cerra）已被解除職務。

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熱刺主席利維在聲明表示：「荷西（摩連奴）及他的教練團隊，在最具挑戰性的時間，與我們同行。荷西是個非常專業的教練，在疫情期間，他展現了非凡的適應力。就個人而言，我很享受與他一起工作，很遺憾事情的進展未有如我們預期。我們永遠歡迎他，我們很感謝他及其教練團隊的貢獻。」

熱刺今日解僱領隊摩連奴。（Getty Images）

熱刺指，現在教練團隊中的舊將賴恩美臣，將接掌今日的一隊操練。不過，熱刺未有透露29歲的賴恩美臣會否暫代帥位至季尾，亦未有公布新領隊人選。

《每日電訊報》、《每日郵報》及《BBC》等英國傳媒早熱刺一步公布摩連奴被炒的消息，有報道指賴恩美臣及基斯包維會暫代帥位至季尾。名宿連尼加亦在熱刺官方發聲明前，在社交網站宣布摩連奴成為歐超聯成立後首個被解僱的領隊。

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摩連奴與熱刺的合約至2023年屆滿，據報其年薪為1500萬鎊，若果他被解僱的話，可獲約3000萬鎊賠償。不過，英國《每日郵報》月初報道，摩連奴每年底薪約1000萬鎊，人工與表現掛勾，最多1500萬鎊；若果熱刺的排名不足以參加歐洲賽的話，賠償會大減，熱刺未必要賠足3000萬鎊。《每日郵報》今日跟進報道，有消息稱，摩連奴的賠償不會超過2000萬鎊。

熱刺剛剛在上周五聯賽靠哈利卡尼梅開二度，作客踢和愛華頓2：2。熱刺是今季英超在領先下失分最多的球隊，他們在入波先的情況下，失了20分。

熱刺周三（21日）還要踢聯賽補賽對修咸頓，到下周日（25日）出戰英聯盃決賽對曼城。

摩連奴在2019年11月接替普捷天奴執掌熱刺，上季帶領球隊以第6名完成，如今執教17個月後被炒。熱刺暫排聯賽第7位，近3場英超只得2分，另外上月在歐霸盃出局。