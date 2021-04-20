香港山藝協會投稿｜避免行山失蹤兩點建議　一個禮貌舉動大有深意

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-04-20 15:00

登山本是快樂的事情，但是登山活動本來伴隨危險，一不小心會惹來殺身之禍。長達三日的飛鵝山尋人事件，隨着死訊落幕，結局令人相當婉惜，亦希望死者家屬節哀順變。 文：香港山藝協會

先不說悲劇的成因，今天讓我們談談如何避免登山迷路以及失蹤者家屬可進行的行動。為了避免迷路及意外，首要工作是必須有完善的計劃，包括路線研究、退出點安排、糧食安排以及緊急情況的處理。這些預備都能夠減少意外發生，亦能令當事人面對意外時更冷靜。

石樂蕎失蹤│失蹤女子現場證實不治 遺體由直升機送走

石樂蕎失蹤｜三大疑團未解 警再登山調查失蹤三日行蹤

石樂蕎失蹤｜山藝教練指自殺崖多支路 提醒網上行山短片僅供參考

【失蹤少女石樂蕎在4月18日下午被尋回，證實不治】

另外，把登山路線及安排製成副本，交給家人，這行動能加快搜索速度，同時提升生存機會。若果，有看過電影《127小時》的朋友，可能會記得在片尾，男主角因為經歷127小時的困境後，受到深深體會，因此每次出外都會留下路線及預計回程時間。不要輕看這行動，或許就是你的救命草。

4月18日晚近7時，直升機將失蹤女子石樂蕎的遺體吊起，送往東區醫院。（讀者提供）

再提供多一個說法，這也是一個微細卻重要的舉動。大家有沒有遇過登山時，總會跟你打招呼的朋友？你又有沒有回應呢？你有沒有想過為什麼要向陌生人打招呼？很多人都覺得只是一個禮貌的舉動，其實當中亦有較深層的意思。

失蹤女子石樂蕎的遺體被送東區醫院。經初步調查後，現場發現石女的隨身背囊，上面染有疑似乾涸血漬的污跡，亦發現石女的身份證明文件、財物及手機。（王譯揚攝）

就我個人而言，與其他登山人士打招呼，必須要四目交投，令雙方都看到大家的樣子、衣服等。萬一其中一方發生意外，當消防員問你有沒有看過這樣的人時，你也能憑着依稀的記憶，大概地說出相遇位置及時間等，這也能提高生存機會。

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

而家人可以進行的行動亦有很多，是次事件的死者家人則在網上發起尋人啟事，以及設立群組，向各界人士提供失蹤人士的資料，例如樣子、身高、身形、衣著及登山地點等。若果有留意是次事件，會發現大量自願人士登山進行搜索，可見這行動的重要性。

另外，不少人都有這個迷思–失蹤多少小時才可報警？有的人說48小時，有的人說24小時，其實只要你認為親友失蹤時間超出預期時間，認為有危險存在，即可報警處理，不需要等待！報案時最好提供所有有用的資料，即是相片、身份證、當日衣著，簡而言之，能夠成為搜索用的資料都一併遞交！

最後，緊記登山活動是具有潛在危機，無論多微小的舉動都能夠拯救自己，因此不要吝嗇這些舉動。

【本文獲香港山藝協會授權轉載】

【同場加映！了解更多行山冷知識】

與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+ 2 + 2 + 2

決定原路折返的4個重要因素 回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？ 每人心中都有一把尺

了解中暑症狀與處理方法 從路線規劃起預防中暑

學做負責任登山者 4個方法避免行山留垃圾

行山前先了解行山禮儀：