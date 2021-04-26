傳戴偉浚入籍中國「按部就班」進行中　曾表心跡願為國足效力

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-26 17:45

效力中超深圳隊的港籍球員戴偉浚，曾經在訪問中表明心跡，有意為中國國家隊披甲，如今距離他的「中國夢」又近一步。根據中國足球傳媒《足球報》透露，戴偉浚的轉籍手續正在進行中，中國網民紛紛盛讚此子能力，並指希望戴偉浚早日披上中國隊球衣。

港籍中場球員戴偉浚上年轉戰中超，加盟深圳隊，首季表現屢獲好評，更被內地傳媒稱為「鄭智接班人」，而這名21歲的中場球員早前接受訪問，曾經表明心跡希望為中國國家隊披甲。

戴偉浚表心跡願為國足披甲 封鄭智「最欣賞中國球員」

傳戴偉浚轉籍求入選中國隊 曾是香港球迷寵兒終因一件事遭狠批

戴偉浚獲內地媒體譽為「鄭智接班人」，他本人亦希望代表中國踢國際賽。（新華社）

轉籍中國，並非虛言，內地足球傳媒《足球報》透露，現時以「香港球員」身份出戰中超的戴偉浚，轉籍一事已在「按部就班」進行中，現正通過廣東省方面辦理相關程序，倘若手續完成後，戴偉浚將成為深圳的「本地球員」。

戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：

倘若戴偉浚成功入籍，對他與球會是「一家便宜兩家着」，事關戴偉浚可以以「本地球員」身份作賽，更有望如願入選中國國家隊。對深圳隊方面，戴偉浚將獲得中超U23球員的資格，因中超球隊每場也至少要派出一名23歲以下的球員，他在去季亦取得不少上陣機會，對深圳隊主帥祖迪告魯夫的變動上更有彈性。

戴偉浚去季表現不俗，深受內地球迷愛戴。（資料圖片／新華社）

戴偉浚的「中國夢」有望實現，內地網民紛紛表示歡迎，直言他可以早日爭取入選國家隊，並增強中場線的實力，更有網民問能否趕及世界盃40強賽代表中國隊。縱然深受中國球迷愛戴，亦有球迷挑骨頭，直言戴偉浚「技術到位﹑球商高﹑希望下次唱國歌能張嘴」。

深圳隊在中超首輪以2：1擊敗河南，旗開得勝，戴偉浚卻未有在今仗披甲。《足球報》稱他並非因為傷患而未能上陣，是祖迪告魯夫顧慮到戰術因素，而決定將較為單薄及對抗性弱的戴偉浚收起。

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