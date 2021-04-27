荃灣單車徑｜全新單車徑啟用西鐵直達　沿荃灣西海濱享單車樂

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-27 17:34

興建多時的「荃灣至屯門單車徑」，作為前期工程的「荃灣單車徑」周二（4月27日）正式啟用。雖然要由荃灣直接踩單車入屯門仍然無期，但單車友仍可一試這段短短的新單車徑，從荃灣西站出發，沿荃灣海濱公園享受單車樂。

「荃灣單車徑」全長2.3公里，青荃橋到荃灣西站一段尚未開放，2021年4月開放的路段由荃灣西站起、至荃灣海安路休息處為止。

由西鐵站到麗城花園：荃灣單車徑沿途景觀（按圖放大）

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由荃灣西站D出口出地面轉右，經過的士站，便可見到單車徑，路徑途經海之戀商場、再沿海興路前進，中途設有公廁、單車泊位、單車練習場，及用作休息的涼亭座。轉入海安路方向，繼續前進，經過麗城花園，單車徑在荃灣西約體育館對開結束。

荃灣單車徑：沿路設施及「打卡位」（按圖放大）

這條新單車徑的優點是全程上落車位不多，可以踩得順暢；而且路段平坦，與大型商場相鄰，交通又方便，適合一家大小。

不過美中不足之處也不少，記者沿單車徑旁的行人路徒步，全程花了約半小時，若踩單車相信只需10分鐘左右，若只踩這一段，難免未夠盡興。另外，單車徑行人過路處多，踩車人士必需慢速前進。

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另外需注意，海興路一段單車徑，以往一直是行人徒步往返西鐵站及巴士站的路段，尤其上、下班時間人潮更多，雖然海濱位置是行人路，但相信短期內情況難有改變，單車友必需留意。

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