歐聯｜馬列斯罰球「射穿牆」建功　曼城下半場7分鐘反勝PSG拔頭籌

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-29 08:45

兩大對歐聯錦標「恨出面」的豪門，巴黎聖日耳門與曼城在歐聯4強對壘，首回合先由PSG主場迎戰「藍月亮」。主隊由隊長馬昆奴斯上半場先開紀錄，卻未能力保勝局至完場，迪布尼下半場中段傳中變攻門建功扳平，及後再由馬列斯罰球射穿PSG人牆破網，曼城7分鐘連下兩城，結果以2：1反勝PSG。

巴黎聖日耳門及曼城兩支歐聯豪門，今季4強碰頭爭入歐聯決賽，「藍月亮」首回合先造訪巴黎。兩軍主帥哥迪奧拿及普捷天奴再度交手，主隊精銳盡出，麥巴比﹑尼馬及迪馬利亞等主力正選披甲；曼城方面，哥帥繼續沿用「無鋒陣」，史達寧先列後備，前線由貝拿度施華﹑馬列斯及菲爾科頓攻堅。

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PSG開賽早段立即施下馬威，尼馬兩度攻門亦被艾達臣救出。15分鐘，迪馬利亞右路開出角球，巴黎隊長馬昆奴斯擺脫曼城守衛的緊纏，搶點頭槌建功，艾達臣只能目送皮球入網。

戰至上半場末段，曼城有一次追平的黃金機會，前場逼搶獲得控球權，貝拿度施華橫傳予無人看管的菲爾科頓，隨即禁區內一控一射，可惜角度欠奉，被PSG門將基羅拿華斯雙手撲出。

PSG未能取得保險球，在下半場中段被曼城攻破大門，迪布尼禁區外一記傳中，皮球在禁區內掠過兩軍球員，卻在小禁區急墜彈地並直飛遠柱，拿華斯未能及時反應失守，曼城64分鐘追成平手。

「藍月亮」及後禁區外埋門再度有斬獲，馬列斯處理罰球直射，高度未能越過人牆，PSG的人牆竟然「穿窿」，在柏利迪斯及甘佩比的中間穿過，馬列斯名符其實「射穿牆」入網，曼城連下兩城反超前。

巴黎7分鐘內連失兩個作客入球，原來形勢可以更壞，中場伊祖沙古爾一次落腳攔截，踢不中皮球卻踩中根度簡的腳脛，球證隨即因為這記「收山腳」向他出示紅牌，十人應戰的PSG隨後未能平反敗局，結果以1：2主場不敵曼城。

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