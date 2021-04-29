【歐霸】蘇斯克查失言得罪羅馬球迷　曼聯兩舊將倒戈奧脫福

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-29 15:19

「羅馬？邊個羅馬呀？我唔識佢哋喎，都無睇過佢哋踢波！」，曼聯領隊蘇斯克查早前淘汰格蘭納達晉級後，他的「唔識論」引起一眾羅馬球迷不滿，蘇帥在歐霸準決賽前記者會立即「補飛」，表示此言論沒有任何不敬。 史摩寧及米希達利恩兩名曼聯舊將倒戈，重返奧脫福球場，史摩寧直言希望淘汰舊東家殺入決賽。

曼聯在歐霸盃8強兩回合計4球淨勝西甲的格蘭納達，輕鬆躋身4強，與意甲老牌球會羅馬交手。紅魔鬼主帥蘇斯克查賽後接受訪問時，一句激嬲羅馬球迷，「我唔識羅馬喎，我都無睇過佢哋踢波！」

重溫曼聯8強晉級戰情：

曼聯作客兩球淨勝格蘭納達 般奴雙重幸運攻入奠勝球

蘇斯克查向費爵爺偷師 曼聯主場輕鬆出線 盃賽5度躋4強

卡雲尼在8強次回合開賽早段窩利抽射建功，助球隊淘汰格蘭納達晉級。（資料圖片／Getty Images）

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羅馬球迷隨即反擊「無知」的蘇斯克查，在球會訓練場中張貼海報，印上蘇斯克查的樣子及以意大利文寫上「我要你記住我哋！」

羅馬球迷反擊蘇斯克查，並激勵愛隊在今仗還以顏色。（Twitter截圖）

曼聯今晚（29日）深夜將於奧脫福鬥羅馬，出戰歐霸4強首回合賽事，蘇斯克查在賽前記者會特意「補飛」，稱當時的回應並沒任何不敬，「我回答問題時過於放鬆，當然我有看過羅馬的賽事，或許當時我的反應未有好好表現我的尊敬，羅馬是一支偉大的球會，他們擁有強大的歷史。我在球員生涯時，亦曾經拿到迪羅斯及托迪的簽名球衣，所以我必定知道他們的歷史及實力。」

蘇斯克查球員生涯亦曾經為曼聯披甲鬥羅馬。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查領軍戰盃賽有保證，如今已經是執掌曼聯後，第5次帶隊闖入盃賽最後4強，不過有趣的是，過去4次出戰4強，曼聯全數在4強止步，今次當然希望突破，蘇帥直言瞄準錦標，「作為領隊，必定希望有朝一日為球隊帶來錦標，我們有過往在4強失望而回的經歷，如今累積下來全數轉化成推動力，我有信心球隊在今仗有好表現。」

蘇斯克查在賽前記者會澄清，自己毫無對羅馬的不敬之意。（Getty Images）

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曼聯兩舊將倒戈 史摩寧：期待與舊隊友交手

羅馬兩將史摩寧（Chris Smalling）及米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）將倒戈回歸奧脫福球場，早前傷癒的史摩寧有望今仗披甲。

效力紅魔鬼十載的史摩寧，今仗前接受曼聯官網訪問，表示自己已回復比賽狀態，希望今仗與舊隊友在奧脫福切磋，「我今季一直受傷患困擾，如今我已經準備好了，只要領隊一聲令下便可以披甲，十分期待與舊隊友們交手。將獎盃帶回球會一直都是我的目標，假若今回合淘汰曼聯的話，將會是一支極大的強心針。」

史摩寧及米希達利恩兩名曼聯舊將，今仗有望重返奧脫福倒戈。（資料圖片／Getty Images）

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