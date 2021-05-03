【行山】黎姿行水塘與百年古蹟合照　分享保護肌膚防曬小貼士

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-03 12:58

前女藝人黎姿（現名馬黎珈而）間中會去行山郊遊，周日在社交網站分享行山照，見到她穿上長袖外套及白色帽，到水塘行山。雖然黎姿沒有透露行山的地點，但從照片背景所見，那條石橋是被列為法定古蹟的大潭上水塘石砌輸水道。

雖然天氣回暖，但黎姿為了保護肌膚，所以都穿長袖外套行山。她還分享一個防曬小貼士，她建議大家在戶外活動時，可以在頸部圍上毛巾，既可用來抹汗，也可以保護頸背幼嫩皮膚。

【黎姿周日分享行山照片】

黎姿還分享了她的健康生活態度，「注重健康，其實是一種生活態度。多運動、作息規律、飲食均衡，是我一直持之以恆的習慣，慢慢習慣成自然，已經成為了我的日常。開始健康生活方式，永遠都不會太遲。」

大潭上水塘石砌輸水道已被列為法定古蹟。（政府新聞網）

她今次行山的地點是大潭水塘，其中一張照片是為大潭上水塘石砌輸水道為背景。這座建築物於1883至1888年興建，距今逾百年歷史。據水務署文件介紹，石砌輸水道位於水壩西南面的小山丘後，以厚混凝土板建成，並以特製模塑石墩及柱子承托。這條輸水道橫跨昔日的河床，將來自間接集水區的雨水引入大潭上水塘。

【夏天行山路線】大潭水塘靚景又有古蹟打卡 輕鬆易行啱一家大細

如果想跟隨黎姿的腳步看看這座古蹟，大家可以行大潭水務文物徑，全長5公里，大約需時2小時，難度不高，適合合家歡郊遊。行山人士可以選擇由黃泥涌峽近陽明山鞋起步，途經多座大潭水塘古蹟，包括多條超過100年歷史的水壩及石橋。

黎姿間中都會去郊遊，而且不是第一次行大潭水塘，她在1月分享過，帶同女兒到大潭水塘的潭崗飛瀑行山。（了解更多：【行山】黎姿帶女兒行潭崗飛瀑鍛鍊體能毅力 素顏上山讓肌膚休息）

【黎姿分享行潭崗飛瀑的經歷】

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