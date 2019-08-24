【夏天行山路線】大潭水塘靚景又有古蹟打卡　輕鬆易行啱一家大細

收到網友查詢，正值暑假，好想帶小朋友去親親大自然，不想放假只留在屋企打機或玩手機。所以今次介紹一條簡單又安全的行山路線，適合一家大細享受郊遊樂趣。

大潭篤水塘石橋（小牛牛授權使用）

路線：黃泥涌水塘>大潭郊遊徑>紫羅蘭山>衞奕信徑1段>大潭中水塘>大潭中水塘水壩>大潭篤水塘石橋>大潭水塘道>大潭副水塘>大潭上水塘石砌輸水道>大潭家樂徑>黃泥涌水塘 全程約8公里，需時5小時。

由香港站坐66號巴士，去到黃泥涌水塘公園站落車（記得落車時拍多一次八達通），有分段收費回饋。之後行上斜路就見到黃泥涌水塘，沿水塘旁邊一直走，轉個彎再上石級就進入大潭郊遊徑。

先上一大段石板路，上到一半風景已經好開揚，可以望到壽巨山、南朗山、深水灣一帶，再繼續沿山徑上，好快就到達紫羅蘭山頂，這裏超大風，景觀超開揚，可以360度飽覽港島景色，在標高柱打過卡後，改為行衞奕信徑第1段。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清沿途風景、設施▼

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落山途中見到好多野菌，外形十分有趣，顏色艷麗。當日温度高達32度，每行一段路就要停低飲飲水，休息一陣繼續落山。大部分都是梯級路，行、行、行……好快就到達大潭中水塘，沿水塘邊路徑走，經過第一條石橋，在石澗中發現狗爪石，整塊石有十幾尺長，狗爪分明，真是好像一隻巨型狗爪一樣，打卡後繼續前走。

去到大潭中水塘水壩，可以沿小引水道落去壩底，下面有一大片儲水池，水面有大水泡湧上，好似有水怪準備浮上水面一樣。驚完之後沿小路上返大路，到達大潭篤水塘石橋，這裏是打卡熱點，旁邊還有一個燒烤埸，適合一家大細燒烤郊遊。

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繼續沿大潭水塘道緩緩直上。到達另一水塘──大潭副水塘，水壩左邊就是雙潭石澗，右面是副水塘。這個水塘光位正恰到好處，每次經過這裏都可以拍到靚靚倒影，水塘有多條魚暢泳，當中有好多錦鯉，為水塘添上一點點色彩。

繼續上路行到大潭上水塘石砌輸水道（Tai Tam Upper Reservoir Masonry Aqueduct 1883-1888），其實是一條有百多年歴史的石橋，行山之餘可以探研歷史故事。行完石橋後，嘩！突然落超大雨又行雷閃電，好彩有帶備雨衣。

備註：閃電記得不要舉起雨傘，避免觸電喔！再沿大潭家樂徑返回起步點黃泥涌水塘。完成旅程，大約需時5小時。

按圖看清沿途風景、設施▼

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行山沿途還發現了一些擁有獨特外觀的植物、果實：

注意事項： ~沿途没有補給，帶備足夠水 ~天氣驟晴驟雨，帶備雨衣，遇上雷暴迅速落山 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】