【意甲】國際米蘭一搔多年之癢再稱霸　關鍵元素為奪冠解鎖

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-03 18:43

意甲薩斯索羅主場1：1逼和阿特蘭大，助國際米蘭相隔11年後再度稱霸意甲，歷來第19次登頂，主帥干地順利打破自己一手建立的祖雲達斯王朝。 國際米蘭再度意甲封王，干地的領軍能力無庸置疑，帶領盧卡古及基斯甸艾歷臣等球員，一同闖上頂峰，以上提及的3人也有一個共通點，難道這就是奪冠的一大要素？

國際米蘭早前以兩球輕取克羅托內，奪標美夢已完成大半，數字上仍有可能爭標的只剩下次席的阿特蘭大，國米主帥干地直言不期望阿特蘭大今仗失分，豈料薩斯索羅卻幫到手，由貝拉迪12碼追平，同時助國際米蘭提早4輪捧走聯賽錦標。

國米贏波封王在望 祖雲達斯十連冠美夢正式告終

貝拉迪12碼建功，間接助國際米蘭提早封王。（Getty Images）

【國米奪第19冠慶祝圖輯】（按圖放大）

干地終結當年一手開創的祖雲達斯王朝，國際米蘭相隔11年再度捧走意甲錦標，他直言當年接掌國米時，見盡一切奇難雜症，並直言當年的國際米蘭沒有奪冠的能力，「當年決定執教國際米蘭並不是一個容易的選擇，球隊當時的競爭力不足，要爭標是夢話，我懷着熱情接受挑戰。初接掌時困難重重，所有可以出現問題的地方也有問題，加上祖雲達斯的壟斷，如今終於奪得冠軍，這是生涯的一大成就。」

打破祖雲達斯十連霸的美夢，除了干地外，有何妙計良方？或許「英超元素」就是最後答案。

國際米蘭今季奪冠陣容「英超味」甚濃，由前車路士主帥干地帶領，麾下有4名曼聯舊將及1名前熱刺兵，各人皆在隊中發揮效用。

干地直言當年接掌時的國際米蘭不堪入目。（路透社）

前曼聯及車路士尖刀盧卡古，今季在球隊的作用顯著，至今已貢獻21個聯賽入球及9個助攻，是球隊的首席射手及助攻王，肩負起前線進攻的重任。這名比利時箭頭早前開直播，手持國米球衣在車上的天窗外慶祝奪冠。盧卡古直言今年是職業生涯中最美好的一年，並對於效力國米感到萬分自豪。

盧卡古是國際米蘭前線不可或缺的一員。（Getty Images）

【齊睇盧卡古身形變化！盧卡古在2018年增磅，翌年投國米即變瘦】

+ 8 + 8 + 8

同樣是曼聯舊將的艾舒利楊格及阿歷斯山齊士，縱然並非球隊的必然正選，亦獲得不少上陣機會。曾效力熱刺的中場大腦艾歷臣，由被棄用的邊緣逐步成為球員的主力之一，更在對克羅托內一仗攻入奠勝一球，終於得償所願贏得冠軍。

奪冠陣容中，當然不得不提帕爾馬借將﹑前曼聯球員達美安，事關這名紅魔舊將兩仗在僵局時挺身而出，攻入兩個關鍵入球，兩次一箭定江山，協助球隊取得寶貴的6分，在爭標路上甚有幫助。

國米險勝繼續領放 曼聯借將入致勝球 干地興奮熱血狂奔

國際米蘭一球力克維羅納 曼聯舊將入替建功再做英雄

達美安兩仗在中後段為球隊致勝，助國米助得寶貴的6分。（路透社）

重溫達美安奠勝「慶祝魔人」干地又現身：

+ 2 + 2 + 2

【重溫干地對卡利阿里一仗瘋狂慶祝】