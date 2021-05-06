【足球】4大豪門面臨歐洲足協重罰禁賽　歐超聯的最後尚方寶劍

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-06 20:10

13次高舉歐聯冠軍獎盃的皇家馬德里，稱得上是歐聯王者，沒有他們參與的歐聯比賽，令人難以想像。 然而銀河艦隊至今尚未從歐洲超級聯賽（歐超聯），歐洲足協正研究重罰，或將皇馬在內的4支豪門球隊逐出歐聯和歐霸。

根據ESPN消息，歐洲足協（UEFA）現正研究嚴懲加入歐超聯並且至今尚未退出的球隊，最高刑罰為禁止參加UEFA旗下的歐聯和歐霸賽事，為期兩年。

過去10日，UEFA曾跟12支加入歐超聯的豪門球隊對話，以「正式承諾絕對不會參加歐超聯」為條件，換來較輕的懲罰。截至本周三（5日），消息指UEFA已跟曼聯、曼城、利物浦、阿仙奴、熱刺、車路士和馬德里體育會在內的7間球會達成共識，國際米蘭據稱亦接近達成協議階段。

球迷向歐超聯說不的態度明確。（路透社）

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4大豪門堅持不退讓的理由

餘下4間球會皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯和AC米蘭，至今仍堅持立場，面臨UEFA以違反守則第51條提出紀律聆訊。有關守則列明，「球會不能在未經UEFA批准之下，直接或間接組成一個有別於UEFA的聯盟。」

上述4大豪門堅信，他們的贏面極高，因為歐超聯向歐洲和國際足協提交的文件列明，歐超聯本身已「問准」兩大足球監管機構自行舉辦賽事，他們並未脫離UEFA體制，只需尋求官方機構「認可」便行。

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歐超聯的尚方寶劍

歐超聯盛傳是皇馬會長佩雷斯悉心策劃出來的宏圖大計，相信他已跟馬德里政府交涉好，獲當地法院力撐到底。因此，UEFA一旦展開紀律聆訊程序，便會違反馬德里法院早已頒發予歐超聯賽會的禁制令。

ESPN引述消息人士承認，馬德里法院的禁制令，確實令UEFA十分頭痛，懲罰相關球會之前，勢必引發一場漫長而結果難料的司法戰。當下雙方勝負的最大關鍵，在於會否再有多一支球隊退出歐超聯。

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關鍵的最後一間球會

根據歐超聯本身條文，假如12間創會球隊之中，有9間球會正式退出，計劃將會正式終止。目前已有8間球會退出歐超聯，只要有多一隊離場，歐超聯便立即「玩完」。正因如此，歐洲足協目前正努力遊說餘下球會，希望再有多一、兩間退下來，以避過在馬德里打一場沒有保證的官司。

歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）早前暗示，與12間球會個別對話時，會按各球會不同情況採取不同策略，但全部球會都會被處罰，「對我來說6間英超球會跟餘下6間球會有明顯分別，他們首先退出並承認錯誤。」

「然後是另外三間球會（馬體會、國際米蘭和AC米蘭），再之後是那些相信地球是平的，他們（皇馬、巴塞和祖雲達斯）在想歐超聯依然存在。他們之間有很大分別，但所有球會也要負上責任，到底如何懲罰，我們會再研究。」

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