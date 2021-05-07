【歐霸】阿仙奴交白卷無緣決賽　艾馬利復仇成功　維拉利爾創歷史

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-07 10:21

曼聯即使作客落敗照樣晉級，歐洲賽全英對決最後一關落在阿仙奴手上，兵工廠在歐霸4強次回合返回主場鬥前任主帥艾馬利帶領的維拉利爾，力爭反敗為勝。 阿仙奴只需要一個入球就可以晉級，但兵工廠與入球卻是「這麼近，那麼遠」，隊長奧巴美揚兩次埋門中柱，結果兩軍全場互交白卷，阿仙奴兩回合計以1：2飲恨出局。

歐霸盃4強，阿仙奴面對「前度」艾馬利領軍的維拉利爾，首回合作客即使以1：2告負，卻取得寶貴的作客入球。

重溫首回合戰情：阿仙奴取寶貴作客入球 「舊愛」艾馬利首回合復仇拔頭籌

阿仙奴球迷要求高安基下台的浪潮未止，開賽前依然有為數不少的「槍迷」在酋長球場外示威，高舉高安基下台的標語。

阿仙奴「強力」球迷出手打救愛隊 高安基下台不是夢

阿仙奴球迷繼續在主場外示威，高舉高安基下台的標語。（路透社）

阿仙奴今仗只要一球淨勝對手便可出線，首先要攻破「黃色潛艇」的大門才「有價講」，兵工廠由奧巴美揚領尼高拉斯比比及奧迪加特攻堅，而傷癒的泰亞尼臨時頂替熱身時受傷的格列沙加。

力爭入球的兵工廠，今仗全場錄得14次攻門，其中8次中目標。戰至上半場中段，阿仙奴隊長奧巴美揚有開紀錄的大好機會，禁區內右腳腳面一射，但中外柱出界。

阿仙奴隊長奧巴美揚今仗兩度攻門中柱，與入球只差一步。（路透社）

兵工廠及後繼續追逐入球，攻勢卻像隔靴搔癢，最具威脅的依然是奧巴美揚，下半場中後段接應比利連的傳中，力壓對手跳頂惟再度敵不過主場的門柱，結果全場未能取得入球，與維拉利爾互交白卷，未能平反敗局，以總比數1：2憾負出局。

艾馬利在阿仙奴主場淘汰「舊愛」，成功復仇，同時領維拉利爾創下歷史，首度殺入歐洲賽的決賽，賽後眾將在場內瘋狂慶祝，而艾馬利繼續保住其「歐霸專家」的稱號，第5度領軍打入歐霸決賽。

維拉利爾創下球會歷史，首度躋身歐洲賽決賽。（Getty Images）

阿仙奴無緣歐霸決賽，隨時與來季的歐戰舞台說再見。兵工廠如今在聯賽以49分排第9位，餘下4場聯賽，與第7位的「歐霸協」（UEFA Europa Conference League）外圍賽資格距離5分。一旦阿仙奴失落歐洲賽資格，將會25年來首度未能參戰歐洲賽。

阿仙奴無緣歐霸決賽，隨時連來季的歐戰資格也斷送。（Getty Images）

【英超第35輪賽程，曼城及車路士預演歐聯決賽（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

【超級電腦預測今季英超最終排名】（按圖細看）

+ 14 + 14 + 14

【英超名人堂候選23人名單】