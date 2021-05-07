【歐霸】卡雲尼點止識入波咁簡單　隊友有難即出手相助

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-07 17:57

曼聯前鋒卡雲尼在歐霸盃4強兩回合中，獨力炮製7個入球，並攻入其中4球，入球能力無庸置疑。這名烏拉圭老將在球場上的作用豈止如此，隊友有難，當然拔刀相助，今仗更出手相救「小師弟」格連活特。

歐霸盃4強，曼聯以總比數8：5淘汰羅馬，主帥蘇斯克查接掌後首度領紅魔鬼殺入盃賽決賽。卡雲尼（Edinson Cavani）在兩回合賽事貢獻4個入球﹑2個助攻及博得一個12碼，成為晉級的最大功臣。

曼聯作客輸波照晉級 卡雲尼梅開二度 蘇斯克查破咒闖決賽

卡雲尼獨領風騷 一人帶動曼聯鋒線 名宿主帥讚不絕口

卡雲尼兩場對羅馬，個人炮製7個入球，成為球隊晉級的最大功臣。（路透社）

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即使年屆34歲，這兩場也再度證明卡雲尼的質素，不論在入球或助攻能力，依然是一名頂級射手，所以名宿或球迷們亦促請球隊盡早與他續約。

卡雲尼的質素不用多談，他亦是一名充滿球味的球員，除了在場上不惜氣力地奔走外，卡雲尼也是一名「大佬級」的球員。

卡雲尼除了是一名頂級射手，亦是一名領袖級球員。（Getty Images）

戰至下半場中段，「小師弟」格連活特與兩名羅馬球員發生爭執，其中卡斯杜柏出手推向格連活特。路見不平，卡雲尼立即趕到還以顏色，推開對手，二人怒目相向，身旁的文仙尼亦加入戰團，而格連活特當時已全身而退，及後兩軍球員上前調停，卡雲尼因這爭執而領一面黃牌，其後功成身退被調離場。

卡雲尼見格連活特有難，立即出手相救「小師弟」。（Getty Images）

卡雲尼勇救小師弟（按圖放大）：

Cavani stick up for Greenwood 💪



You love to see it! pic.twitter.com/ZkkY9bdXwP — Aidan Walsh 🔰 (@AidanWalshMUFC) May 6, 2021

卡雲尼雖然被罰一面黃牌，但從球隊整體角度而言，有球隊被對手「恰」，出手相助是一種姿態，而卡雲尼正是曼聯陣中缺乏的領袖人物。

接近季尾，卡雲尼已多次在場上展露自己的價值，蘇斯克查亦不厭其煩，解釋卡雲尼留隊對球隊的好處，「卡雲尼就是一個正統的中鋒，不論是場內的走位﹑賽前準備功夫或是完場後如何保持狀態，他也是隊中所有球員的榜樣，這兩仗正好證明為何我們要把卡雲尼留在隊中。」

蘇斯克查再度強調卡雲尼在陣中的作用，是其他球員的榜樣。（Getty Images）

重溫卡雲尼上仗5個與他有關的入球：

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