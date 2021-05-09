【歐超聯】9球會退出「捐款」了事　皇馬巴塞祖記為何誓不低頭？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-09 16:11

隨AC米蘭退出歐洲超級聯賽（歐超聯），歐洲足協周五（7日）以勝利者姿態，宣布9支球隊已簽署相當於「悔過書」的所謂球會承諾聲明（Club Commitment Declaration），每隊罰款1500萬歐元兼扣減5％歐洲賽收入了事，並「保留追究至今仍未退出歐超聯球隊的權利」。 至今仍緊抱歐超聯計劃的皇家馬德里、巴塞隆拿和祖雲達斯三隊隨即發表一份聯合聲明，六點反駁歐洲足協，拒絕就範。

據了解，歐超聯本身規章訂明，假如12間創會球隊之中，有9間球會正式退出，計劃將會正式終止。早前英超Big 6球會曼聯、利物浦、熱刺、阿仙奴、曼城和車路士，以及意甲的國際米蘭和西甲的馬德里體育會共8間球會，已先後退出歐超聯。因此當AC米蘭亦簽署球會承諾聲明之後，歐洲足協立即發稿，公布讓9間球會重新加入旗下賽事的條件和罰則。

歐洲足協召開緊急會議後公布，同意讓9間球會重新參與旗下賽事，「9間球會承認及接受歐超聯計劃是個錯誤，並向球迷、國家足總、當地聯賽賽會、其他歐洲球會和歐洲足協道歉。他們同時確認，計劃不會在歐洲足協規章之下獲得授權。」

歐洲足協公布讓9支已退出歐超聯的球隊重新參與旗下賽事。（路透社）

【「歐超聯」12支創會成員球會】（按圖進入）

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9大球會各罰1500萬歐元兼扣5%獎金

歐洲足協聲明指出，9間球會「毫不保留地承認及接受歐洲足協規章內的約束條文」，「每個球季繼續參加歐洲足協旗下按照體育精神入圍的賽事」，「重新加入歐洲足協唯一承認的代表機構——歐洲球會協會（European Club Association）」，「盡全力終止跟成立及營運歐超聯的公司一切聯繫，並停止任何相關法律行動」。此外每間球會捐出1500萬歐元以資助區內發展兒童、青少年和基層足球，並扣起從歐洲足協旗下賽事5%獎金一季，用作重新分配。

今次9大球會「捐款」了事，不過假如再犯，下次定必嚴懲，「球會一旦尋求參與任何未經授權的比賽，會面臨重罰1億歐元；若違反球會承諾聲明中任何內容，則會被罰款5000萬歐元」，而且要為歐聯、歐霸新比賽模式背書：「展望未來，9間球會全面支持2024年歐洲球會賽事的改革」。

歐洲足協同時保留追究尚未退出歐超聯球隊的一切權利，「事件將交由歐洲足協紀律委員會主理。」早前ESPN曾報道，歐洲足協正研究重罰尚未退出歐超聯的球隊，最高罰則包括停止參加歐洲賽兩年，惟歐洲足協在聲明只是輕輕帶過，是否意味這個歐洲足球至高無上的監管機構也無力追究三大豪門？

前文提要：

【足球】4大豪門面臨歐洲足協重罰禁賽 歐超聯的最後尚方寶劍

歐超聯主席佩雷斯曾表示，這項比賽可以拯救足球。（Getty Images）

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三大豪門抵死不從

至今仍未退出歐超聯的三大球會皇家馬德里、巴塞隆拿和祖雲達斯，不單未被歐洲足協的聲明嚇怕，獲得馬德里法院撐腰之下，周六（8日）發出六點聲明反駁歐洲足協。

「歐超聯創會球會持續受到第三方不合理的壓力、威嚇和罰行以放棄計劃，終止他們透過一個實在計劃和具建設性對話，來為足球生態系統提供解決方案的權利和義務。根據法治精神，那是不能容忍的。」聲明第一點沒有開名，但人人都知三大球會直線抽擊歐洲足協，「法院裁決已有利於歐超聯計劃，頒令歐洲和國際足協不能直接或間接在法庭審理過程中採取任何行動阻止有關計劃。」

球迷向歐超聯說不的態度明確。（路透社）

各不相讓 法庭見？

三大豪門聲明重申，歐超聯計劃由12支創會成員球會共同設計，目標是為足球長遠發展着想，向歐洲足球大家庭提供穩定收入，同時為全世界球迷帶來最佳娛樂，並提升女子足球地位。內容中亦留下退路，「我們完全意識到歐超聯計劃的兩極反應，並會作出檢討，如有需要，將重新考慮建議方案。」

聲明又對9間球會「彈入彈出」表示遺憾，指出「就算持續受到歐洲足協不合理壓力和威嚇，我們有責任作出負責任的行為，保留追求解決辦法的權利」，三大豪門強調，他們將為歐超聯計劃堅守到底，「為整個足球大家庭尋永最合適解決方案」。

事已至此，多隊退出之下，剩下皇馬、巴塞和祖雲達斯三隊，歐超聯計劃根本無法搞得成，為何他們依然不肯退出？一方面他們獲馬德里法院撐腰，另一方面，沒有皇馬、巴塞和祖雲達斯的歐聯，令人無法想像。歐聯的成功，有賴豪門球隊悉數參與，缺少三大豪門之下，賽事吸引力肯定大減。他們恃着這點，繼續跟歐洲足協周旋，反正大家法庭見的話，歐洲足協不見得有甜頭，拖下去買來時間，說不定可以等待到一個反敗為勝的機會。

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