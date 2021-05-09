【港超聯】晉峰不甘死守再遇大敗　一個問題令總教練自言慚愧

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-09 18:15

港超聯「粉紅兵團」晉峰今季以青春班及地面組織的風格，令球迷耳目一新，成績也比預期更好得多；但堅持風格亦有代價，連同今日（9日）慘負理文0：4在內，今季已9度被敵軍淨勝3球或以上。 不過，陣中主力茹子楠揚言全隊會縱然失望，仍不會甘於死守，繼續大踢心目中的漂亮足球。

晉峰延續球隊今季「劇本」，上半場早段全力逼搶，一度憑「蟻多摟死象」的方式令理文後防犯錯。8分鐘，晉峰30多碼罰球長傳入禁區，艾拔簡勞頭槌回後，鄭璟昊窩利抽射高出；兩分鐘後輪到黃偉國左路斬中，彭軍凡攻門改變方向，尾柱的劉君正撞射卻斜出。

基華尼頓射破晉峰大門。（袁志浩攝）

晉峰再演犯錯劇本慘敗

不過踢到中段晉峰的弊病再度發作，理文雖有中鋒洛迪古斯傷出，但基華尼頓21分鐘右路犄角位用右腳笠射遠柱，林駿杰只能目送皮球入網。晉峰完半場前又犯錯，前場罰球戰術失誤被李康廉「睇穿」偷波，這位翼鋒立即踢前予黃俊皓反擊單刀射入成2：0。

+ 3 + 3 + 3

換邊後首廿分鐘晉峰積極反撲，費利浦薩左右開弓均未能射破袁皓俊十指關；黃偉國近門頂彈地波，卻又被徐宏傑倒掛護空門。

理文62分鐘有久休的顏樂楓復出，這位中場上陣僅8分鐘已交出助攻，讓基華尼頓門前加一腳射入；基華尼頓75分鐘再建一功，個人連中三元。雖然尾段晉峰未言放棄，繼續在前場圍搶理文，但結果「返魂乏術」，以0：4大敗一場。

+ 2 + 2 + 2

茹子楠：縱大敗也不甘死守

晉峰中場茹子楠賽後兩度以球衣掩面，甚為失落，要由總教練何信賢及理文中堅列斯奧上前安慰。他受訪時形容「10分（滿分）有9分（失望）」，因球隊明明能踢出地面組織風格，往往卻只差最後一腳。不過，他指出球隊寧願慘敗，也不甘死守，「我們試過用這風格贏波，所以就算大敗都會堅持下去。希望之後表現可變穩定，先減少失球，再慢慢取得勝利。」

晉峰今季以低於1000萬班費組軍，管理層明言以青訓為目標，球隊季初連同菁英盃在內曾10場不勝，曾被球迷「睇死」或會以0分收場。然而球隊今日完成首兩循環聯賽後以4勝10負得12分，曾分別擊敗流浪、南區並「雙殺」愉園，表現絕不失禮。

可是何信賢仍以「慚愧」總結這大半季，「基本上我們在沒有失波的比賽才能夠獲勝。作為弱隊，如果進攻有不足，起碼防守要好，但聯賽共失了超過30球（35球），這問題難辭其咎。」他認為球員在戰術失效時無法及時應變，未來要加強提升個人能力。

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