港足日與夜．何信賢1｜堅守另類青訓27年　「肯學踢波都係乖仔」

甚麼是足球青訓？ 標準答案是自小培育球員球技，以他們為球會或港隊效力作最終目標。 擔任教練已27年的何信賢，答案卻不一樣：「教得好一個，社會上就少個壞人。」他不望球員為自己贏取榮譽，甚至不要求他們做球員，只想學生乖。對他而言，青訓是一種教育。 何信賢不是傳媒眼中的有名教練，直至今年隨晉峰升超才漸為大眾認識。但他一直深受愛戴，獲學生封為「校長」，正是因為他將每位青年人當作是親生仔般教導。 攝影：歐嘉樂

記得去年採訪晉峰季前記招，小小球會，出席者幾近逼滿商廈天台。主持逐一介紹贊助人，有球衣製造商、也有辦髮廊的，卻全都年輕，有違多年來對「球會贊助人」的印象。筆者出於好奇，不禁在「圍訪」後再追問何sir箇中原因。

他耐心解釋，原來大多「贊助商」也曾跟他學踢波，都是義務或友情贊助；話音未落，舊生們就嚷着要跟他合照。

訪問便是源於這張由筆者幫忙拍下的合照，右一的Nic負責協調印製球衣、左一的阿聰是晉峰教練、左二的Jonas則是在晉峰球衣手臂贊助的Rainbow Salon工作，全都是舊生。（受訪者提供）

年輕受冷落 願孩子用足球重拾尊嚴

其中一位協調出產晉峰球衣的王朝書（Nic），20多年前因麥當勞足球計劃而結識何sir。他說當年半途出家，日夜請教各種刁鑽難題，何sir總不厭其煩、深入解答，更推介球員片段着他參考，「他會將自己的所有教授你，感受到真心及熱誠。」

那時Nic並非陣中天份最好的一位，卻是最勤奮，換來出場機會；他稱永遠記得「打好基本功」的教誨，直至投身社會也一樣。何sir坦承，選人準則不只講能力：「教足球是要教（育）的，踢得叻但態度差也沒用。」

何sir（後排左一）跟Nic（前排左二）廿多年前便結緣，他說因紀律好及勤奮而選對方入隊，原來背後跟自己童年經歷有關。

他慨嘆年輕時家庭環境不理想，連睇電視直播或入場睇波都困難；中學想參加菱電青年軍，又因地點及時間問題而卻步。當時社會以學業論成敗，何sir因成績差受老師冷落。他幻想，若活在平行時空，自己會做什麼？

「所以當時已想辦青訓，為像我一樣的小孩提供機會，希望他們能透過足球拿回應有的尊嚴。」這位54歲的教練說與其捐錢做善事，青訓的意義來得更深，「我很欣賞青年人，他們是白紙，只要有人帶領，中途雖難免跌低，但相信會幫到香港。」

港足日與夜．何信賢2│香港人踢法 五人賽中尋 「矮仔都踢到」

何sir年輕時因父母健康轉差，加上成為教育風氣下的受害者，睇波、踢波都變得奢侈。所以他決心為年青人提供機會，讓他們拿回屬於自己的尊嚴。（歐嘉樂攝）

重視球員品行 罵人也要講時機

1992年考教練牌後展開青訓工作，直到2014年，何sir每個暑假都奉獻給了摩士公園球場。在這裏「出產」的球員們異口同聲說彼此有陣「味」，共通點除了醉心足球，便是「乖」。

門生張家才透露恩師不煙不酒，以自己做最佳示範。現屬足總二等裁判員的他見盡球員百態，唯覺何sir麾下球員球品較好，也尊重球證。他憶起一次執法友賽，有位剛入替的球員情緒失控，何sir立即換人，「其他教練或會讓球員繼續踢，但他夠膽換。他認為踢波只是過程，贏輸不重要，更重要是令他們學懂做人處事，這才是一輩子的事。」

教練罵球員之前，應該要先罵自己，為何我教不好他？ 何信賢

有教練在場邊會如打機一樣控制球員，稍有不合意即喝罵麾下，何sir卻跟球員講道理。他坐在摩士球場旁的看台上說：「教練要批評球員很容易，但這只會變成球迷。罵球員前應要先罵自己，為何我教不好他？」

筆者跟何sir認識不久，但總感覺他平易近人。烏黑中帶點灰白的頭髮整齊地向後梳，素色衛衣配上運動長褲，臉上掛着一副漸變色的太陽眼鏡。每條問題，他都平心靜氣地回答，比賽時提場沒扯開嗓子、只是大聲一點罷了；這位教練更會心軟，故意遲到好讓真正遲到的球員避過懲罰，很難想像他罵人的樣子。

摩士公園是何sir青訓生涯的起點，往年暑假，他總站在這個鐵絲網前帶領球員比賽。他試過為齊人練波在此「搵仔」，又試過下雨淋得全身濕透。他道：「近年也經常到摩士走一走，撞到舊街坊都會互相問候。」（歐嘉樂攝）

其實他不是不罵人，只是講求時機，「否則會浪費心血」，他說道。就像早年跟9歲踢黃大仙幼苗而相識、現役晉峰球員廖億誠的那一幕：「有年五人賽，億誠一扭四單刀，隊友無人看管且面對空門，他卻選擇自己起腳，結果射失。這是我罵他最狠的一次，因為要告訴他，足球是信任、合作，球隊內沒有球星。」

同樣的片段，當事人廖憶誠也刻骨銘心，形容是「震撼教育」，廖億誠道：「比賽仍在踢，他直接鬧，我頓時哭了出來。我們街場出身，沒受正統訓練，只顧自由發揮創意，慶幸他在我走遠了的時間拉我一把，那也是最能夠接受失敗的時候。」

舊生們都說何sir甚少罵人，廖億誠（中）卻是罕有的「得獎者」，但那一番話卻及時從歪途中拉他一把，他銘記至今。（受訪者提供）

放下身段互相尊重 一通電話打破隔膜

跟球員互相信任、尊重，正是何sir相處之道。以往逾百人的選拔，他能記住大部份球員的名字，「這都是我的資產，不能漏眼。」他以前精工教練陳輝洪為偶像，當年這支班霸粒粒皆星，後者仍管理得宜。「陳輝洪說話溫文儒雅，但不是怕球星，而是尊重。若要人尊重你，必先尊重人。」

舊生都說何sir沒有架子，有點像朋友；雙方年齡相差一大截，不會組隊打機、宴請大魚大肉，卻透過傾訴打破隔膜——差不多每人都收過他噓寒問暖的電話。

若要球員尊重你，必先尊重球員。 何信賢

顏樂楓（前排右一）早在5歲就跟何sir踢波，他是唯一一位何sir從未觀察表現就接收的球員，因其父親當年多次為兒子自薦，令何sir深受感動。（受訪者提供）

理文中場顏樂楓5歲已成何sir麾下，他透露至今仍跟對方定期通話，話題圍繞生活近況、共同朋友甚至球圈，無所不談；即使有多忙，都會先接通來電，「他是位資深教練，但首次升超，也不介意放下身段問我意見。我很珍惜這段關係，試問有幾何能跟年紀相差數十年的人長時間傾電話？」疫情期間雖透過視像會議訪問，但隔着螢幕也能感受他倆亦師亦友之情。

的確，人愈大愈發現維繫一群人的感情難若登天，但廿多年來，何sir都主動聯絡相約聚會，也藉此了解球員的性格特點，讓他們發揮所長。「光頭」憶述對方曾勸導他勿因足球而放棄學業，年少時百思不得其解，長大才發現是何sir比自己更清楚自己，「他知道我的天份及努力可以兼顧兩者，日後會跟當初一樣，繼續相信他。」

光頭說何sir默默聯繫一班舊生，大家成年後也生性，遇見的話會主動合照再傳予何sir。圖為2014年大專盃決賽理文對教大，一班栢禧仔在賽後合照。（受訪者提供）

幾曳都好，願意學踢波都是乖的。

「栢禧」隊名背後小溫馨 球員都是兒子

眾所周知，五人足球會栢禧由何sir在1996年創立，學生們多年來都以此身份征戰各項賽事。原來「栢禧」，正是何sir親生兒子的名字；也意味由始至終，他都視這班學生如愛兒般看待，個人社交網站上幾近是他跟舊生們的合照，猶如爸爸為孩子們感到驕傲。

所以不論背景、膚色，何sir都樂於接受；有學生曾經入獄，但他深信人性本善，「幾曳都好，願意學踢波，他都是乖的。」他有教無類，寧願多報幾隊名，「我沒本事幫你取得成就，但我一定不要會教壞你。」

何sir視每位球員如愛兒般看待，有教無類，「栢禧」正是他兒子的名字。（歐嘉樂攝）

以前的他還會落區找合適的球員，特別鍾情偏遠地方如東涌，希望「幫得一個得一個」，仿如社工。「一隊波不會所有人最後都踢港隊，但難道就放棄其他球員嗎？可是沒有綠葉襯托，鮮花也會失色，他們都有作用，也是一份子。」

擔任教練之初，何sir將一名悉心栽培的球員推薦至港隊，誰知球員事後選擇轉會，他也曾感氣餒，反問自己是否應該自私一點，但後來想通了：「他們有好發展的話就可以，跟不跟我沒所謂。」

何栢禧（左一）跟一班「栢禧仔」十分熟稔。（受訪者提供）

犧牲家庭時間只收車馬費 當傻佬遇上傻仔

年青一代易被社會標籤，更有人聲言放棄一代年輕人，卻無阻何sir繼續無私奉獻。正職是運輸署公務員的他，多年來如「打兩份工」，犧牲跟家人相處時間，13年來從未跟妻兒到外國旅行。廖億誠則記得有一年五人賽，何sir在母親臥病在床下，仍堅持親自帶隊，「他寧願完場趕去醫院，也不假手於人，證明他很重視我們。」

早期青訓教練只收「車馬費」，金額連買下午茶都未必夠；往日雨天教波後全身濕透搭車被罵的畫面至今仍教何sir難忘，但驅使他捱下去的，正是這班他口中的「傻仔」。

話說2000年足總改制，青訓班說斬就斬，他有感官方無視教練努力，本萌生退意，卻在最後一屆比賽帶領學員奪得全港冠軍。「就是臉書的那張大頭照，也是我最喜愛的一張。學生都不計較，我怎能說辛苦？看見他們的熱情，反而應該更努力。」

這張舊照雖然朦朧，卻是何sir的最愛，是他臉書的大頭照。（受訪者提供）

何sir在今季揭幕戰賽後發文懷緬雙親，他指未能讓兩人親眼看見自己帶領球隊征戰頂級聯賽，是一生最大遺憾。他的母親上年離世，過去卻因足球而令兩人少了相處，他希望藉此感激對方。（網上截圖）

養兒方知父母恩，做教練也一樣。當年贏冠功臣之一的張煒聰現已成何sir「副手」，擔任晉峰預備組跟U18的教練，他說兩人曾斷掉聯絡，直至2014年邀請何sir為大中（晉峰前身）組軍，未料對方竟邀請他當教練，合作至今。

阿聰相信，如英超李斯特城前鋒華迪一樣大器晚成的例子多不勝數，故此不會輕易放棄年青球員，「要多花時間陪伴，從弱點入手訓練。」我問他會否覺得自己有何sir影子？他輕輕一笑，說恩師的教誨總在腦海中游走，「他說：『你撥不出時間，就不要做教練。』這一直提醒我不可偷懶。」知道舊生能夠傳承自己的理念，相信何sir也倍感安慰。

阿聰（後排左一）被「栢禧仔」稱為何sir副手，因他正擔任晉峰教練，也承傳了何sir的青訓精神跟理念。（受訪者提供）

教出一班廿年後仍會想起你的學生，這已是最好的回報。 何信賢

何謂成功？ 反思青訓的真正意義

新一季何sir領軍踏上香港足球最高舞台港超聯，筆者問這是否代表多年青訓終迎來成功？他謙厚地答：「我不是知識豐富的教練，只是際遇好，遇上好球員，所以沒想過這回事，現在也在警惕自己要不斷學習。」

他表示教育這回事難定成敗，自己認定方向就低頭向前衝，直至最近升超，舊生們紛紛送上祝福，一呼百應傾力支持、以行動回饋師弟，才驚覺付出原來有成果，「就算你是某年U18冠軍又如何？幾年後就沒有人記得。但你教出一班學生，他們廿年後仍會想起你，這已是最好的回報。」

不論成功，不計較付出，不強求回報，只願學生們將來做個好人，這便是何信賢的青訓理念。（歐嘉樂攝）

球圈有人打着青訓旗號，用低薪組軍、聲稱全為給予小將出場機會；也有人強調自家青訓產品升上一隊的數字，以此作指標。然而何sir眼中的青訓，遠超於足球及冰冷的數字，是講求出於人性的關懷，目的是球員能正面成長，讓人思考青訓除了教球技，是否有更深層意義——無論球員是否投身職業足球，至少在社會上也能做個好人。

這位教練在訪問尾聲輕聲透露，兒時志願是做個好校長，奈何人到中年，相信今生也無法圓夢。不過在眾人眼中，他所做的一切早已是另類教育，也桃李滿港足，栢禧這所「學校」的校長，非他莫屬。

何信賢桃李滿港超，多位港將都是他的學生：