港足日與夜．何信賢2│香港人踢法　五人賽中尋　「矮仔都踢到」

季前查看晉峰球員名單，老實說，記者熟悉的名字一隻手數得盡。他們以五人足球員為骨幹，在小型球足（小球）不受重視的香港，一直被看低一線。 然而開季後，晉峰快速短傳入滲的漂亮組織，在港超如久旱逢甘露。 身為總教練的何信賢一手引入這種踢法，戰術跟五人足球有異曲同工之妙。他深信這才是適合香港人的踢法，「就算冒降班風險，也要繼續踢。」 攝影：歐嘉樂

1992年，何sir首度報讀教練班；同年11月，香港第一次舉辦國際足協大型賽事——室內五人足球世界錦標賽。

「唔去睇都唔知仲有冇機會」，準決賽跟教練班撞期，何sir選擇了前者。16支世界列強參賽，人潮將紅館四面看台坐滿，氣氛教何sir震撼之餘，應屆冠軍巴西的踢法更叫他着迷，「他們玩得很熟練，那種速度、技巧......很深刻。當時剛學做教練，想像若是自己帶隊又會如何？」

1992年五人足球世錦賽破天荒在香港舉行，藍衫的巴西擊敗美國奪冠：

組建五人足球隊的念頭就是這樣產生的，然而那時資訊不發達，也沒有五人足球教練牌照，他摸着石頭過河，只能靠觀察及想像力。

他甚至試過從籃球比賽中受啟發，「大家都是五人運動，籃球打去籃底，足球打去遠柱空位；三分波戰術跟遠射也相近，而兩者也要善用遮擋，很有參考價值。」何sir運用短傳入滲加上個人技術的踢法，很快就獲得年青球員的歡心，球員以「栢禧」名義四出參賽，成績驕人，奠定了他在香港五人足球界的地位。

港足日與夜．何信賢1｜堅守另類青訓27年 「肯學踢波都係乖仔」

何信賢帶領的栢禧在五人足球界成績驕人，晉峰近年派隊參戰五人甲組足球聯賽，亦曾稱霸。（受訪者提供）

五人足球難擺脫十一人陰影

不過，五人足球在港受歡迎程度始終難跟全球流行的十一人足球相比，縱然近年足總聲稱加強發展，但五人聯賽仍只屬半職業性質。技術型球員在港買少見少，加上五人比賽有限，球員為前途、生計，沒法摒棄全職的十一人足球，甚至最終都投身其中。

訓練也是一場難求，何sir最深刻的是領軍北上參賽後獲邀交流，對方問：「你們平時的主場在哪裡？」他無言以對。「球員最自豪的一刻，就是在麥花臣室外場踢比賽，但跟內地球隊擁有室內主場差天共地，那一刻很慚愧。」坐在茶餐廳長椅一邊的他拿下眼鏡摸了摸額頭，盡顯無奈。

打乒乓球叻不等於打網球叻，兩種球員要分開訓練。 何信賢

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五人足球發展步步為艱，青訓經驗豐富的何sir堅持小球跟大球要分開練，否則會扼殺五人足球，「打乒乓球叻不等同打網球叻。」他解釋，五人強調小組練習、範圍較細，但十一人會斬波分邊，部份戰術難以應用。再者，十一人如飛剷等防守在五人並不適用，後者也甚少利用頭槌。

香港五人足球代表隊成員、效力港超晉峰的廖億誠已跟隨何sir十多年，他說兩者最大差別在於完成攻勢的速度，「五人場扭過敵人已經可以射波，但十一人場對手可以追到你。」這位今季被派遣出任中場的球員，坦言直至現在仍未習慣十一人的節奏，「以往很希望對方埋身，盤扭是十拿九穩，但現在有點患得患失。外援的力量、體格及速度，都令我有很大壓力。」

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香港五人足球代表隊成員廖億誠（右）今季隨晉峰征戰港超，自言仍未習慣十一人足球的踢法。（香港足總）

地面、空位、一腳傳球 向小球偷師

不過，五人足球有助球員思考如何製造空位，大球反可向小球偷師。而若要將兩者融為一體，就要視乎教練功力、如何運用球員。今季何sir率領晉峰升超，西班牙教練艾斯達維崇尚的傳控踢法，正是善用五人足球優勢，「去年11月底對香港飛馬，最後一擊，球員走位，將皮球避開人馬疊疊的禁區，尋找起腳機會，這就是小球戰術。」說起球隊表現，他立即精神起來。

記者追問何sir理想中的踢法究竟為何，他沒半秒猶疑，從褲袋中拿出手機，展示了一段卡塔爾球會艾蕯德的比賽短片，這支由前巴塞隆拿中場沙維帶領的球隊以悅目組織破門。他邊看邊旁述：「球員第一時間傳球，跑動製造空位，過程沒有太多高空球，也很快劏穿了防線。」他咀角輕輕揚起，看來很滿意。

何sir拿着手機邊指邊旁述，向記者講解晉峰的理想踢法為何。（歐嘉樂攝）

由前巴塞中場沙維帶領的卡塔爾球會艾蕯德，演繹了何sir心目中最理想的踢法，由片段3分11秒開始：

好睇才會有觀眾，既然班主支持，何不放膽去攻？ 何信賢

尋找香港人的踢法 拋開沉悶的枷鎖

香港球員體格難跟外援匹敵，過去一直為人詬病，似乎靠技術及配合方能突圍。何sir直接道出這種踢法的優點：「毫無身材考慮，矮仔都踢到。」

更重要的是，他深信這可為香港足球帶來衝擊。我們以往會追捧阿仙奴的華麗足球，利物浦的高位逼搶，但本地波近十年除傑志曾仿傚巴塞式主控踢法，又有哪支球隊稱得上有自己風格、並能以此吸引球迷入場？

何sir道：「香港多年來都是穩守突擊、高Q大棍，大家也是球迷出身，知道好睇才會有觀眾。我明白港隊甚至部份球會有成績上的壓力，但既然（我們有）班主支持，何不放膽去攻？就算有降班風險，賺到迴響也值得。」

何信賢深信傳控踢法可為香港足球注入新元素，也是適合香港人的踢法。（歐嘉樂攝）

球迷看得開心，球員享受其中， 是無價的。若晉峰盲目追求結果，球隊升班後，大可羅致高大外援組成中軸線，但只會違背初心。何信賢語重心長：「我常常問自己為甚麼搞波？答案是希望培育出更多本土中鋒及中堅。增兵是最快捷的方法，但有風險，還不如繼續提供平台，讓小將反思、增值自己。」

本地足球體系中，球隊多以外援出任中鋒，本地球員難以競逐，好些曾顯露潛質的港將因身型不夠高大，遭「改造」踢閘位，許宏峰、方栢倫等比比皆是。

香港一代中鋒陳肇麒、中堅陳偉豪去年雙雙退役，年輕一輩有望接班的，何sir就只數出孫銘謙及葉卓文的名字。然而若地面快速傳控有日能演變成港隊專屬踢法，他深信華人自然有更大生存空間，他也希望足總能做多一點，「日職初期沒有降班制度，能鼓勵班主起用年青球員，在現時這個處境下，足總又會否考慮呢？」

前香港隊中鋒陳肇麒（右）上季後退役，何信賢認為有潛力接班的暫只得孫銘謙（左）一人。（袁志浩攝）

港超列斯聯 縱落敗也踢漂亮一仗

晉峰連同菁英盃在內，開季至今7戰不勝，兩鬥被視應同級對手的愉園皆北，對飛馬又在主導球賽下落敗。然而全隊最難忘的並非在冠忠南區身上搶得目前唯一一分，反是聯賽慘吞東方龍獅5蛋那仗的首20分鐘，他喝了一口熱咖啡，道：「那正是我們想踢的足球。」

翻看比賽片段，晉峰該役開賽1分鐘內已兩度逼甩敵軍控球權；上半場廿分鐘內球員不乏埋門機會，惜頻頻失機，防線更在兩度被判12碼後崩潰，吃下大敗。

輸足27場，但只要用這種戰術贏一場，已經向成功邁進一步。 何信賢

晉峰今季在港超聯以0：５大敗予班霸東方龍獅，然而球隊上下開季至今最滿意的，卻是那場比賽的首20分鐘。（資料圖片／袁志浩攝）

港超新丁晉峰挑戰列強，即睇今季比賽精彩圖輯：

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獨自堅守理念不難，安慰球員、說服他們繼續堅持才是最大挑戰。

何sir引用偶像陳輝洪的金句，指後者在1979年足總盃決賽帶領元朗以「全華班」擊退賽前不敗的精工，靠的就是信念，要求麾下跟外援爭頂亦面不改容，「頂唔贏個波，也要令對手好難頂贏個波；敵人頂斜，我們已贏了一半。我就是這樣教他們的，雖然東方高我們不止一班，也要嘗試拉近距離。」

英超球隊列斯聯由狂人領隊比爾沙領軍後大踢漂亮足球，鬥強敵寧願大敗也要維持主攻踢法，何sir的心態同出一轍，「可能結果是輸足27場（今季港超各項賽事總場數），但如果用這種戰術贏了一場，已經往成功邁向了很大步。」

本地中鋒及中堅人才凋零，何信賢堅持起用華將，甚至其傳控踢法，就是希望有一日，可再培育出華人射手。（歐嘉樂攝）

何sir對青訓學生無私奉獻，其精神也延伸至香港足球。不求冠軍，只希望可以帶大眾提供跳出框框，嘗試影響港足未來。

大家可以取笑或批評晉峰的成績，但請先理解其背後理念。不過相信任何困難，也無阻這班打不死的香港仔繼續前進，正如晉峰隊長、跟隨何sir近廿年的廖億誠所言，「過程中沒有絕望，反看見許多希望。眼前結果雖使人不快，但理念要堅持的，就要繼續堅持。」