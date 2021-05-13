193《ERROR自肥企劃》展籃球神技　南華少年隊出身的真．運動健將

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-05-13 20:44

男子組合Error的193（郭嘉駿aka三爺）外型既高大又一表人才，不過性格搞鬼古怪，向來予人感覺騎呢。《花姐Error遊》看到他既怕黑又驚小動物，甚至會覺得他有點廢。 早前在《考有Feel》跟Mirror成員玩遊戲還盡顯茅柴本色，誰不知他在《ERROR自肥企劃》中露兩手籃球射術，立即令人眼前一亮。

自稱為Error「顏值擔當」的193，向來最突出的是他語出驚人的金句，一句「知我咩料啦！」街知巷聞，早前曾志偉批評ViuTV節目題材偏門，只能與J2比較，不可與「大台」相提並論，193當時反擊：「J2係咩嚟？40幾歲仲做《#後生仔傾吓偈》果個？」博得網民激讚，人氣急升。

由參加《全民造星 I》至今，他一直貫切騎呢路線，由答問題到玩遊戲，總是嬉皮笑臉，不守規則。看他一副官仔骨骨又經常驚驚青青、論論盡盡的模樣，令人誤以為他的運動神經不過爾爾，誰不知一集《ERROR自肥企劃》運動大決戰，驚揭他竟是隱藏的運動健將！

Error隊一出場，弱弱的氣場予人覺一定會輸。（影片截圖）

【重溫：193施展半場超遠射神投】

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193神準三分和半場神投

Error隊與「格仔導演」Mike領軍的幕後製作團隊進行三回合的運動比賽。Mike導演本身是獨木舟水球健將，運動神經超強兼身材健碩，加上Agent L、旁白君文卓森也是運動能手，賽前他們已嫌對手太弱，一臉輕敵。反觀Error由於阿Dee缺陣，改以Dee姐（陳海寧）頂替，感覺更弱。

首先是射籃比賽，兩隊分別要在五個定點位置鬥快射籃。Dee姐先射籃底，保錡射罰球線，肥仔底線零度位置，三人出乎意料全部兩三球內過關，高難度的三分線交由193負責。室內射波，他為維持造型依然戴着烏蠅太陽眼鏡，看似突兀，籃球在手的193臉上卻難得的認真。

他拍了一下球，瞄一瞄籃框位置，隨即起手，動作一氣呵成，一球便神準命中，神技震驚全場。到難度最高的半場位置，肥仔與193輪流施射，這個位置不能靠運，3爺第二球已幾乎命中，到第三球清脆入籃。之後出場的製作團隊雖然亦很厲害，可惜旁白君一擊即中的半場射球，經VAR判決踩界須重射，最終Error隊在193領軍下勝出這一仗。

193平時官仔骨骨，意想不到是運動高手。（Instagram＠deniskwok193）

【193的水上英姿】（按圖進入）

第二戰是在泳池中步行接力賽，接力棒不能掂水，各人也不能游水，只可以在水中彈彈吓。由於Dee姐落後太多，Error隊看似必輸，最後一棒的193再次使出擅長的絕招——茅招。

別看193一副瘦弱的樣子，在水中竟三扒兩撥便趕到Mike導演身邊，這還不止，跟一身肌肉的Ｍike埋身肉搏時，竟不落下風，甚至成功搶手對方手上的接力棒再遠遠拋走。他給觀眾的震撼不止於此，之後還用正宗的自由泳式游贏水上活動高手Mike，真是一個不斷令人驚喜的男人！或許外表不大看得出來，其實193是個不折不扣的運動健將。

【隱世籃球高手193】（按圖放大）

高佬經常會被人問是否擅長打籃球，不知何故，193卻不會令人有這方面的聯想，然而他的確是個籃球健將。

他小學時曾參加麥當勞青少年足球計劃，升上中學後改為愛上籃球並入選校隊，並且是南華籃球少年隊成員，因此技術紮實，正所謂「行家一出手，便知有沒有」，今次的挑戰盡顯他的籃球和運動天份。

今日（13日）Now TV公布Error將有份主持即將上演的歐洲國家盃賽事，令人期待193到時如何發揮爆肚連場的金句王本色。

【歐國盃】MIRROR型爆唱主題曲 ERROR亂噏講波：打畀荷蘭叻

【平常的193】（按圖放大）

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【幻想一下！當ERROR金句遇上足球會發生什麼事？】

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ERROR將於「第三聲道」為歐國盃講波（按圖）：

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ERROR為歐國盃於「第三聲道」講波，193表示要打畀荷蘭叻。（袁志浩攝）

MIRROR完成演唱會後，馬不停蹄出席活動（按圖）：