中超｜戴偉浚與曼聯舊將齊梅開二度　內媒：國足未來不可或缺之人

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-15 18:39

由曼聯舊將費蘭尼領軍的山東隊，今仗作客造訪深圳，即使這名比利時球星梅開二度，而未能為球隊帶來3分，全因深圳隊的港籍中場戴偉浚左腳連下兩城，助球隊逼和對手2：2，賽後更獲選為今場最佳球員。 現年21歲的戴偉浚大獲好評，主帥祖迪告魯夫盛讚他是個天賦異稟的球員，亦是陣中的重要一員。中國傳媒紛紛吹捧戴偉浚是國足的未來希望，中國網民直言希望戴早日披上國家隊的球衣。

中超第5輪，深圳主場迎戰山東隊，由比利時球星費蘭尼大戰港籍中場戴偉浚，這名曼聯舊將上﹑下半場各建一功，戴偉浚以左腳回敬兩球追平，被中國網民稱為「小戴」的戴偉浚，完場前更有一次近門頭槌，卻被對方門將王大雷撲出，無緣「戴帽」領軍反勝，結果兩軍以2：2握手言和。

戴偉浚今仗梅開二度，助深圳隊追成2：2平手。（影片截圖）

梅開二度的戴偉浚賽後力壓費蘭尼，獲選為今仗最佳球員，「小戴」賽後指未能絕殺對手是美中不足，並希望深圳隊球迷信任他們，「今仗所有人的表現同樣落力，很可惜未能攻入絕殺一球。感謝深圳球迷們的支持，請大家相信球隊，我們將傾盡全力打好每一場，以3分為目標。」

戴偉浚完場前一次近門頭槌被王大雷撲出，未能連中三元助球隊反勝。（影片截圖）

面對曼聯舊將，戴偉浚表現絕不遜色，深圳隊主帥祖迪告魯夫盛讚「小戴」的能力突出，亦是陣中的重要棋子，「戴偉浚上季曾出任不同位置，取得不少上陣機會，大家看得到他是個甚有天份的球員，而他亦是陣中的重要一員。戴偉浚的性格不會就此自滿，他將在訓練中繼續鍛鍊自己，向更高的水平進發。」

戴偉浚曾經表明心跡希望代表國足，今仗以一己之力為深圳隊扳回1分，中國傳媒當然對他的表現讚譽有嘉，以「未來的中國國腳」﹑「國足未來不可或缺之人」﹑「距離國足不遠了」形容他。

傳戴偉浚入籍中國「按部就班」進行中 曾表心跡願為國足效力

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戴偉浚去季表現不俗，深受內地球迷愛戴。（資料圖片／新華社）

戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：

早前中國足球傳媒《足球報》指戴偉浚轉籍中國的手續「按部就班」進行中，加上今仗表現，內地網民對「小戴」的評價正面，即使身體質素不算優秀，但他在場上「用腦踢波」的表現，卻俘虜一眾內地球迷。中國球迷紛紛表示希望戴偉浚早日辦好手續成為國家隊的一分子，並成為國足未來的中場靈魂。

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