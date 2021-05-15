39歲伊巴謙莫域「神之回歸」無緣上演　因膝傷篤定缺席歐洲國家盃

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-15 23:16

伊巴謙莫域緣盡歐洲國家盃！ 早前宣布重披瑞典國家隊球衣的伊巴謙莫域，希望在掛靴前再出席大賽，可惜他的美夢被傷患破滅。瑞典國家隊主帥安達臣確認，伊巴將不能出戰下月的歐國盃決賽周。

效力AC米蘭的伊巴謙莫域，早前對祖雲達斯一仗不慎傷出，意大利傳媒指這名瑞典神鋒的膝部受傷，預計休息3星期，即使「收咧」依然有望出戰下月的歐洲國家盃決賽周。

伊巴的膝傷比想像中嚴重，AC米蘭方面表示這名39歲老將決定不施手術，但需要接受長達6星期的持續治療，大大影響伊巴參加歐國盃的可能性。

伊巴早前對祖雲達斯一仗不慎觸傷膝部。（資料圖片／Getty Images）

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距離歐洲國家盃揭幕不足1個月，伊巴突然受傷，瑞典國家隊主教練安達臣（Janne Andersson）在今日（15日）的記者會中確認，伊巴謙莫域因膝傷而篤定缺陣歐國盃。

「我曾與伊巴溝通，他通知我因傷而放棄出戰歐國盃，不論對他或國家隊也是壞消息，祝願他早日康復，盡早返回賽場。」

伊巴謙莫域雖然即將踏入40歲，但他今季在意甲的依然亮眼，至今累積15個聯賽入球，寶刀未老。伊巴早在3月透過社交網站宣布再披瑞典球衣，在世界盃歐洲區外圍賽中披甲，隨即交出助攻領球隊奠勝，可見他仍然有力貢獻國家隊。

伊巴謙莫域相隔近5年再度披上瑞典作賽，回歸首仗即交助攻奠勝。（美聯社）

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不過，伊巴如今因傷緣盡歐國盃，甚有可能錯過最後一次出戰大賽的機會，球迷們期待已久的「神之回歸」無法如期上演。

伊巴謙莫域因傷篤定缺席歐國盃，勢錯過職業生涯最後一個大賽。（資料圖片／Getty Images）

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