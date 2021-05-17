【西甲】爭標亂鬥最終章　馬德里雙雄煞科戰決勝負　巴塞提早退出

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-17 10:43

西甲爭標形勢相當激烈，由施丹領軍的皇家馬德里，今仗一球擊敗畢爾包，曾成為19分鐘的西甲「一哥」。 可惜另一邊廂的馬德里體育會，最後6分鐘連下兩城，蘇亞雷斯攻入極其重要的反勝一球，領馬體會絕殺奧沙辛拿，今季西甲錦標篤定落在「馬德里雙雄」身上。巴塞隆拿與西維爾則雙雙吞敗，提早退出爭標行列。

西甲爭標「四頭馬車」，戰至球季末段變得十分「禮讓」，紛紛失分，西甲猶如變成「讓冠大賽」。

馬體會先過最難一關 冠軍未到手一變數皇馬仍可後上封王

讓冠大戰展開 巴塞作客利雲特痛失兩分 主將承認爭標無望

西甲第37輪10場賽事同時開賽，皇馬﹑巴塞﹑馬體會及西維爾分途出擊，奪標呼聲最高的「馬德里雙雄」隔空駁火。皇馬主帥施丹賽前再度鬧出離隊傳聞，今仗作客鬥畢爾包，必須以一場勝仗繼續力逼同市宿敵的榜首位置。

皇馬遲遲未能打開紀錄，其中卡斯米路頭槌攻門中楣彈出，皇馬的努力沒有白費，68分鐘，卡斯米路右路地波傳中，站在越位位置的賓施馬沒有觸碰皮球，及後省中後方的拿祖費南迪斯膝頭入網，皇馬憑這個入球奠定勝局，一球險勝畢爾包。

拿祖費南迪斯在適當的時候出現在適當的位置，一箭定江山，為皇馬奠定勝局。（路透社）

另一邊廂的馬德里體育會，主場迎戰奧沙辛拿，馬體會兩度「食詐糊」未開紀錄，皇馬取得領先後隨即登上榜首，而馬體會更在75分鐘率先失守。由施蒙尼領軍的馬體會及後展示強大的心理質素，先由雷蘭洛迪於82分鐘勁射扳平，及後蘇亞雷斯撞射建功，攻入關鍵一球，助馬體會在6分鐘內由落後變反超前，並力保榜首位置。

馬體會完場前6分鐘連轟兩球，反勝奧沙辛拿力克榜首位置。（路透社）

在主場出戰的巴塞隆拿迎戰切爾達，隨時是美斯最後一次在魯營代表巴塞披甲，即使這名巴塞隊長頭槌先開紀錄，加上朗格勒末段被逐，切爾達由辛迪文拿梅開二度，結果在主場以1：2不敵切爾達，提早離開爭標行列。

巴塞隆拿在魯營球場反勝為敗，美斯建功亦無補於事。（路透社）

另外，西維爾今輪作客維拉利爾，迪亞高卡路士換邊初段被逐，西維爾十人應戰下，「黃色潛艇」前鋒巴卡連中三元，結果西維爾以4球不敵維拉利爾，與巴塞齊聲向聯賽錦標說再見。

今季西甲冠軍篤定落在「馬德里雙雄」身上，馬體會以83分繼續高踞榜首，皇馬則以兩分落後，只要馬體會作客擊敗華拉度列，便可相隔7年後再度問鼎西甲錦標。