【英超】哈利卡尼表心跡今夏離熱刺　豪門爭奪戰一觸即發

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-18 09:18

熱刺球迷最擔心的事情終於發生！《天空體育》記者透露尖刀哈利卡尼已與球隊「攤牌」，希望在今年夏天離開熱刺，而包括曼聯﹑曼城及車路士等「追求者」已立即向熱刺方面接觸。

熱刺的錦標荒長達13年，一個球員的巔峰狀態卻是有限期。熱刺尖刀哈利卡尼一直渴望奪冠已是公開的秘密，球隊在兩年內失落歐聯及聯賽盃，遲遲未能高舉盼望已久的獎盃，加上來季歐聯資格已似乎是不可能的任務，不少熱刺球迷擔心這名前線頭號人物心灰離隊。

熱刺功虧一簣破錦標荒夢碎 拿樸迪絕殺曼城四連霸

卡尼在熱刺多年無冠，如今決定離隊繼續追逐錦標。（資料圖片／Getty Images）

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要來的總要來，英國《天空體育》記者Paul Gilmour透露卡尼已向熱刺表明心跡，希望在今年夏天離隊他投，這名英格蘭代表隊隊長傾向留在英超發展，據悉曼聯﹑曼城及車路士已經與熱刺方面接觸，「卡尼爭奪戰」一觸即發。

當《天空體育》向熱刺查詢此事時，熱刺方面只是簡單回應，指球季仍未完成，在聯賽爭取好成績是球隊現時的最大目標。

哈利卡尼待季尾決定熱刺前途 曼市雙雄普捷天奴齊搶

哈利卡尼在熱刺的日子，或許已進入倒數階段。（資料圖片／Getty Images）

哈利卡尼近年在多次訪問中，直言錦標是他的終極目標，正如上月他贏得倫敦足球大獎的最佳英超球員後，表示錦標比個人殊榮更重要，「奪得個人殊榮當然高興，但我更希望當我回看自己的足球生涯時，我曾經以球員身份贏得更多錦標。」

「我只想贏，希望贏取英超﹑歐聯﹑足總盃﹑聯賽盃所有錦標，若果在3年內沒有獎盃落袋的話，我會感到非常失望。」這是哈利卡尼在2017年接受亨利訪問時的一番說話，3年已過，熱刺依然無冠，正正是卡尼出走的原因。

卡尼離隊的傳聞早年不時傳出，《天空體育》指熱刺曾經以摩連奴上任為由，希望卡尼給予球隊多一年的時間，但如今摩連奴已成為「前度」，熱刺仍然與錦標無緣。

重溫卡尼與亨利的訪問片段：

🗣"In 3 years time, if I haven't won a few trophies by then, it will be disappointing."



Harry Kane speaking in 2017 about his desire to win trophies



pic.twitter.com/omcTasgzBg — Football Daily (@footballdaily) May 17, 2021

【小胖子卡尼與萬人迷結緣】（按圖放大）

英超聯賽榜前8位最新形勢：（截至5月17日）

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