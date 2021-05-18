【足球熱話】騎呢入侵者闖尼馬大宅被捕　同晚照披甲續追趕冠軍

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-18 10:49

家宅平安，至關重要，法甲班霸巴黎聖日耳門早前有球員大宅被劫匪入屋行劫，球星自身安全響起警號。 PSG當家球星尼馬的寓所再度傳出有人闖入，但這名入侵者並非求財，竟然是另有企圖。

今年3月中，巴黎聖日耳門的迪馬利亞及隊長馬昆奴斯父母的寓所被連環「爆格」，人無事已是萬幸，眾將的家宅安全卻響起警號。PSG方面立即回應，由球隊出錢為各球員的寓所加強保安，確保眾將可以無憂無慮地出戰。

PSG兩將遭連環爆格 球隊即時反應助隊員安心出戰

迪馬利亞被調走急離場 傳家人遭竊匪暴力綁架 隊友同遭殃

早前迪馬利亞離奇被換走逐格睇：（按圖放大）

相隔兩月，PSG主力球星尼馬的大宅再度遇到入侵者。根據法國傳媒消息指，當地時間周日（16日）早上有一名男子試圖闖入尼馬在巴黎近郊的大宅，這名26歲的男子攀牆進入花園，與尼馬家大門口十分接近，保安及時追捕入侵者，並響起警報，最終當地警方在附近逮捕這名男子。

入侵者大費周章闖入大宅，不少人認為他一定是求財。這名男子被警方逮捕時，並沒持有任何武器，而他的背囊內全是聖經，他事後聲稱爆入尼馬大宅並非為錢，而是為了與尼馬分享「神的說話」（Word of God），而這男子被捕後發現有精神病紀錄，隨即送往精神病院。

即使大宅有入侵者，但尼馬的心情未有受影響，如常在聯賽中披甲。（路透社）

即使尼馬大宅有人「亂入」，絲毫無損他在場上的表現，這名巴西球星在同日晚上出戰對蘭斯的聯賽，如常正選上陣外更攻入12碼先開紀錄，結果助球隊以4球大破蘭斯，而榜首的里爾卻在今輪和波失分，PSG追至僅1分落後。

法甲冠軍花落誰家將在煞科戰定奪，只要榜首的里爾作客擊敗昂熱，便可打破大巴黎8年內第8度奪冠的美夢，里爾亦有望相隔10年後再度稱霸法甲。

尼馬以12碼先開紀錄，結果PSG以4球大破蘭斯，力保爭標希望。（路透社）

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