【英超】哈利卡尼疑似熱刺主場告別戰留憾　利古朗淪為輸波罪人

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-20 08:43

力爭歐洲賽資格的熱刺，今輪主場對阿士東維拉不容有失，雖然是先開紀錄的一方，可惜左閘利古朗卻成為主角，以一記烏龍球及誤傳「協助」維拉反敗為勝，結果熱刺主場以1：2落敗。 盛傳今季結束後離開熱刺的哈利卡尼，今仗完場後繞場一周，顯得心事重重，難道今仗真是卡尼的熱刺主場告別戰？

英超第37輪賽事，熱刺主場迎戰阿士東維拉，必須全取3分力保來季參與歐霸盃的資格。維拉的納卡巴（Marvelous Nakamba）後場控球時，被貝雲積乘虛而入，搶去腳下球再推向禁區勁射入網，熱刺8分鐘先開紀錄。

納卡巴及後左路一次傳中，利古朗以不慣用的右腳解圍，「大撻」下直飛自己龍門，門將洛里斯飛身亦欲救無從，維拉20分鐘憑烏龍球追平。利古朗十分懊惱，雙手掩臉跪在地上。這名西班牙守衛或多或少受影響，戰至上半場中後段，利古朗後場誤傳，省中查奧爾後落在奧尼屈堅斯腳下，並力壓迪亞近射破網，39分鐘反超前2：1。

熱刺下半場大舉反撲，接二連三的攻勢同樣無功而還，最終未能平反敗局。熱刺吞下今季第12場敗仗後，以59分暫列第7位，與韋斯咸相距3分，來季的歐霸盃資格「凍過水」。

熱刺尖刀哈利卡尼今仗顆粒無收，未能助熱刺全取3分。日前盛傳卡尼戰畢今季後離隊，一旦此事屬實，今仗隨時是他的主場告別戰。這名英格蘭國家隊隊長完場後特意繞場一周，向一眾熱刺球迷致意，看台上有球迷高舉「哈利卡尼，熱刺傳奇」的橫幅，他的臉上顯得心事重重。

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卡尼的疑似向熱刺球迷道別，看守領隊賴恩美臣賽後特意為事件降溫，直言這個舉動正常不過，「哈利卡尼整個球季保持高水準的發揮，在全季最後一場主場賽事，接受球迷們的掌聲也是十分正常。」

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