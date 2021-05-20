足球轉會︱哈利卡尼下一站揭盅　將帥最恐怖組合英超19隊終極噩夢

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-20 14:45

盛傳季尾離隊的熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane），主場對維拉一戰看起來心事重重。今輪賽事限量球迷重新入場，他由熱身時拍掌回應支持者歡呼，到完場後獨自繞場一周紅着雙眼再度向球迷鼓掌，每個身體語言也充滿離愁別緒。 卡尼離隊已是不可抗力，問題是他下一站目的地在哪裏。他預計不願出國之下，長期對他虎視眈眈的曼聯原為大熱門，最新消息卻是英超19支球隊最不願聽到的地點。

「我只想贏，希望贏取英超﹑歐聯﹑足總盃﹑聯賽盃所有錦標，若果在3年內沒有獎盃落袋的話，我會感到非常失望。」哈利卡尼2017年接受前阿仙奴前鋒亨利訪問時的一番說話，如今3年限期已過，熱刺依然無冠，正正是卡尼出走的原因。

這位英格蘭國家隊隊長近年多次在訪問中直言，贏得錦標是他的終極目標，上月他贏得倫敦足球大獎的最佳英超球員榮譽後，再次表明錦標比個人殊榮重要，「奪得個人殊榮當然高興，但我更希望當我回首足球生涯，曾以球員身份贏得更多錦標。」熱刺不是聽不到卡尼的心聲，辭退普捷天奴後，2019年11月找來球壇「獎盃獵人」摩連奴接手，此公自2002年執教波圖以來，廿年教練生涯每次帶隊任內必有盃捧，可惜紀錄無法在熱刺延續，今季領軍殺入聯賽盃決賽，球會在決賽前夕辭退摩佬，熱刺終不敵曼城，卡尼連隻盃仔都無得捧，令他下定決心離開母會。

消息一出，英超三大豪門曼聯、車路士和曼城齊出手，跟熱刺接洽，卡尼的選擇卻是大部分球迷最不願見到的。

【英超】哈利卡尼疑似熱刺主場告別戰留憾 利古朗淪為輸波罪人

熱刺對維拉賽後，哈利卡尼紅着眼獨自繞場一周，似是跟主場球迷告別。（Getty Images）

【重溫當年亨利訪問卡尼片段】

🗣"In 3 years time, if I haven't won a few trophies by then, it will be disappointing."



Harry Kane speaking in 2017 about his desire to win trophies



pic.twitter.com/omcTasgzBg — Football Daily (@footballdaily) May 17, 2021

曼城正跟熱刺洽購

球季步入尾聲，各隊均為來季組軍籌備。曼聯需要一個頂級前鋒，即使他們已跟卡雲尼續約一年，惟他已屆34歲，未來或仍需一個能提供穩定入球量的鋒將。車路士盛傳對今季加盟的德國前鋒迪姆華拿失去耐性，當然不想錯過引入卡尼提升前線把握力的好機會。意想不到的是，哥迪奧拿領軍的曼城，同樣對他有興趣。

為藍月亮帶來首個英超冠軍的傳奇射手阿古路，季尾將會離隊，曼城曾跟夏蘭特、盧卡古、祖奧菲歷斯、丹尼艾格斯（Danny Ings）等多個前線球員扯上關係，之前一直沒有任何風吹草動，指向哈利卡尼，直到今次。

英國《泰吾士報》消息指，曼城是卡尼的首選目的地。

【英超】哈利卡尼表心跡今夏離熱刺 豪門爭奪戰一觸即發

足球轉會︱哈利卡尼待季尾決定熱刺前途 曼市雙雄普捷天奴齊搶

消息指卡尼希望加盟曼城，隨哥迪奧拿麾下爭取錦標。（Getty Images）

【英超史上十大射手，卡尼排第幾？】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

19支英超球隊的終極噩夢

卡尼認為，曼城是他保證能贏得最多冠軍的地方，未來數周他會再次盡力游說球會主席利維放行。3年前他跟熱刺簽下一紙6年長約，目前尚餘下3年才屆滿，熱刺原定其他球會報價不足1.5億英鎊絕不放人，可是在卡尼決意離隊之下，或許會「有價講。」

哥迪奧拿自2016年接掌曼城以來，不單盡攬英格蘭本土各大小獎盃，還不斷打破英超得分、連勝、不敗等多項紀錄，至今累積3次英超冠軍、4次聯賽盃冠軍、1次足總盃冠軍和2次社區盾。今季更打破魔咒晉身歐聯決賽，有望首度帶領曼城封王，假如來季再加入當打又具級數的鋒將哈利卡尼，哥迪奧拿與卡尼聯手的藍月亮，恐怖程度勢成幾何級數增長，相信是餘下19支英超球隊最不希望看到的事。

01球評︱哈利卡尼「必須轉投皇馬」？ 剖析西甲雙雄吸引球員迷思

【英超】哈利卡尼為錦標忍痛出走 盤點離開熱刺即有盃捧的舊將

有球迷高舉「哈利卡尼，熱刺傳奇」的橫額。（Getty Images）

【離開熱刺後冠軍一個接一個的球星】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

熱刺傳奇 哈利卡尼

卡尼的足球之路並非一帆風順，他跟「萬人迷」大師兄碧咸一樣在倫敦出生和成長，就讀同一所小學，也是在少年足球隊Ridgeway Rovers起步，接受正規訓練。不同的是，卡尼自小因為肥胖，並不被看好。8歲曾被阿仙奴少年隊揀中，一年後被放棄，當時主管槍手足球學校的傳奇球星林柏拉迪（Liam Brady）解釋，身體超重是他們放走卡尼的主因，「他有點肥，運動能力麻麻」。

被阿仙奴棄若敝屣，不等於熱刺樂於接收。他到熱刺試腳最初並不成功，只能回到母會Ridgeway Rovers。11歲那年再到屈福特試腳，期間他在一場對熱刺的比賽，再次吸引對方教練注意，終令他獲得加盟熱刺的機會。包括卡尼自己在內家族大部分成員都是熱刺球迷，他從阿仙奴出發，在北倫敦兜了個大圈，最終還是回到起點，球衣由紅轉白，當然更美好，「我家跟熱刺球場只有15分鐘距離，我一直是熱刺球迷。」

穿上阿仙奴球衣的卡尼 （圖左）。他曾效力阿仙奴少年隊，一年後被放棄。（Twitter）

【小胖子卡尼與萬人迷結緣】（按圖放大）

如願去到熱刺，他的足球之路並未變得暢順，球隊內部跟前往教過他的教練一樣，無一認為他能登上大雅之堂。18歲那年，他得到在一隊跟操的黃金機會，結果慘成球星雲達華治恥笑對象，練習表現不濟，淪為外借浪人：2011年外借低組別的羅連安特、2012年外借英冠米禾爾，然後是諾域治和仍在英冠的李斯特城。

正當全世界也看低他的前途，幸好還有一個人獨具慧眼。2013年12月韋拿斯保亞斯離隊，熱刺舊將舒活臨時頂上領隊一職，不理別人對卡尼的負評，不斷給他上陣機會，舒活最終保不住烏紗季尾離隊，不過成功培養卡尼搶得正選位置，改變他的一生。

27歲的卡尼334次為熱刺上陣，攻入220球，距離冠軍始終這麼近、那麼遠，曾帶領球隊晉身歐聯和聯賽盃決賽，英超亦拿過亞軍。他為熱刺已傾盡全力，可皆球隊整體實力所限，實乃非戰之罪，正如熱刺球迷臨別送給他的橫額：「熱刺傳奇，哈利卡尼」，就算下季各為其主，他在球會的貢獻足以載入史冊，就算在球場對陣，仍可問心無愧昂首面對母會。

足球往事︱卡尼曾是無人睇好的肥仔 雲達華治爆粗恥笑唔識踢波

哈利卡尼告別熱刺球迷；

【其他「離熱刺，得冠軍」的球員】（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

【同場加映：卡尼的愛情故事】（按圖放大）