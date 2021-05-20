新垣結衣與福原愛的命運交叉點　比起乒乓國民老婆更擅長另一運動

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-05-20 20:01

日本「國民老婆」新垣結衣結婚了，新郎竟是《逃避雖可恥但有用》拍檔星野原，消息轟動當地以至整個亞洲，粉絲紛紛痛批星野「自肥可恥」。32歲的結衣BB步入人生新階段，適逢跟她同年的日本「國民女兒」福原愛卻因疑似出軌辦離婚，步入人生另類新階段。 巧合的是，新垣結衣曾在一套電影扮演對方，並曾向福原愛請教球技，她在戲中球技了得，現實中最擅長的卻是另一項球類運動。

結衣BB出道多年，曾扮演過無數角色，2017年上映的電影《乒乓情人夢》（ミックス。／Mixed Doubles），她扮演天才乒乓球手富田多満子。

這個角色以童年時期的日本球手福原愛為藍本，結衣並無乒乓球底子，於是苦練兩個月，還要請福原愛親自出馬。

新垣結衣曾在電影《乒乓情人夢》扮演以福原愛為藍本的天才乒乓球手。（電影劇照）

【結衣BB與乒乓球】（按圖細看）

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國民老婆熱愛運動

她為求迫真，請教福原愛指導打球時的習慣和技巧，務求在拍攝出來時能盡量跟對方相似。電影中，結衣BB不顧形象，打球時狠勁十足，球技還似模似樣。日本一班現役乒乓球手水谷隼、石川佳純、伊藤美誠和吉村真晴悉數客串演出，為電影增添真實感。

比起乒乓球，身高達169cm的她，其實更擅長另外一種運動。即使早在2001年，年僅13歲的她已出道當模特兒，忙碌的學業和工作當中，她依然抽空參與不同運動。中學年代曾參加校內的羽毛球學會，高中年代甚至曾成為女子籃球部負責人。比起乒乓球，她的身高優勢在這兩項運動會較明顯，還曾在電視節目中大顯身手。

結衣BB曾在《VS 嵐》一騷羽毛球技術。（影片截圖）

【新垣結衣獨力戰勝嵐五子】（按圖進入）

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《VS嵐》以一敵五獲勝

由男子組合嵐主持的電視節目《VS 嵐》，經常邀請明星嘉賓跟他們大鬥運動細胞，連巴西球星尼馬亦曾上節目大騷球技。結衣BB曾多次上《VS嵐》，試過跟嵐鬥踩健身單車和空中瑜伽，運動神經令人印象深刻，最厲害一次，她以一敵五，跟嵐來一次羽毛球大鬥法。

比賽在錄影廠臨時搭建的場地比賽，較正式羽毛球場細小，後方又有佈景板阻礙，並不易打。嵐五子大野智、二宮和也、松本潤、相葉雅紀和櫻井翔輪流上陣，跟結衣BB單打獨鬥。就算五人車輪戰鬥結衣一人，依然未能取得優勢，落後之下櫻井更出茅招，不過最後仍是結衣BB技高一籌勝出比試。可惜隨今年初嵐宣布解散，《VS嵐》亦告一段落，大家暫時未能再看結衣表演身手。

新垣結衣即將與星野原結婚，傷盡男Fans的心。

這個極具運動天份的女生，宣布與星野原結婚，邁向人生新階段，同在1988年出生的乒乓球名將福原愛，卻在早前跟丈夫江宏傑入紙申請離婚。二人同年出生，又曾因電影結緣，2021年人生軌跡走上截然不同的一步，命運之神的實在難以預測。

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與新垣結衣同年出生又曾因電影結緣的福原愛，卻入紙跟丈夫江宏傑離婚。

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