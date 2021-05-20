撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-20 15:15

「國民老婆」新垣結衣和星野源結婚！全世界男士集體崩潰，網民唯有自製meme療傷，雖然搞笑效果十足，但愈療愈傷，邊整邊喊。嗚我的老婆T^T。

踏入2021年5個多月，世上發生了不少大事，加上肺炎疫情的衝擊，本以為自己已經可以笑對任何逆境，最起碼不會崩潰，結果還是被結衣成婚的消息一秒打敗，「心態已經崩了」。為了發洩中心的不快，網民紛紛製作meme圖自嘲，苦中作樂。

「國民老婆」新垣結衣和星野源結婚！全世界男士集體崩潰，網民唯有自製meme療傷。

👇👇👇按圖看結衣老公們meme圖👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

《ERROR自肥企画》播出至今一直是網民關注重點，節目中亦找來不少女生作嘉賓，有網民指節目組十分識貨，因每個女嘉賓都各有特色，而非清一色樣靚身材正。Dee姐、侏羅紀公主、肥妹等《ERROR自肥企画》女嘉賓，樣子不算特別出眾，不過一樣人氣急升，全因在節目中玩得又有笑點，跟ERROR勁有化學反應，大受網民歡迎。特別是樣子跟阿Dee「一模一樣」的，充滿活力的Dee姐陳海寧，更成為連登仔新寵。

👇👇👇按圖看5個人氣急升ERROR女嘉賓👇👇👇

+ 30 + 30 + 30

MIRROR開完演唱會，大家意猶未盡，5月14日ViuTV董事兼總經理魯庭暉的中學同學兼老友沈旭暉，在Facebook爆出一段二十年前的往事，原來當年中學的一個經歷，令魯庭暉對「MIRROR」有不一樣的情意結。

👇👇👇按圖看12隊音樂組合名字背後的故事👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

同場加映：MIRROR｜12子+花姐都有專屬應援call？ 啦啦隊口號超魔性改編

男團MIRROR開show成為全城熱話。場內場外一樣熱鬧，鏡粉們除了入場支持，更為每一個成員改編小時候的啦啦隊口號，搞笑得來又順口，不如試試睇show時一齊打call？

👇👇👇按圖看MIRROR 14句啦啦隊應援call👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：MIRROR｜12子+花姐都有專屬應援call？ 啦啦隊口號超魔性改編

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈