英超名人堂8人列陣　碧咸謝拉特奪最後兩席　曼聯共3人入選

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-21 19:25

英超名人堂餘下最後兩個，賽會以「唧牙膏式」公布最後兩名入圍名宿，由「萬人迷」碧咸及「神奇隊長」謝拉特搭上尾班車。 碧咸成為第3名入選名人堂的「紅魔鬼」球員，「萬人迷」直言全靠恩師費格遜的啟蒙，否則他不能擁有所此成功的球員生涯。

因疫情關係押後一年舉辦的英超名人堂，首批的8個入選名額中，舒利亞及亨利兩大射手率先入選，其餘6個名額由球迷們投票選出，而投票已在本月9日截止。

英超賽會以「唧牙膏式」公布入選名單，簡東拿﹑堅尼﹑伯金及林柏特先後入選，並在當地時間周四（20日）宣布最後兩名入選名將，「萬人迷」碧咸及「神奇隊長」謝拉特成為新成員，完成8個的名人堂名額。

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【今年英超名人堂8人名單】

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由曼聯青訓出身的碧咸，為紅魔鬼一隊上陣265場，貢獻62個入球及80個助攻，效力期間贏得6次英超冠軍，及後在2003年夏天離開母會並加盟皇馬，繼續其足球生涯。

繼簡東拿及堅尼後，碧咸成為第3名入選名人堂的曼聯球員，「萬人迷」直言有幸與一眾傳奇球員入圍，這是一大榮譽，加上球迷的票選下，使這個榮譽更加別具意義。

碧咸出身自曼聯青訓，效力紅魔期間曾6奪聯賽冠軍。（資料圖片／Getty Images）

「曼聯七小福」是由傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）一手提拔，必然是「費爵爺」生涯的得意之作之一。碧咸身為「七小福」的一分子，沒有費爵爺便沒有他及後精彩的職業生涯。

「萬人迷」掛靴多年後再獲殊榮，亦再度向恩師表達感謝之情，「當年的曼聯就像一個大家庭，而費爵爺一視同仁，我有幸在這樣的氣氛中長大，隊友關係早已昇華至手足之情。費爵爺是一名偉大的領隊，他不斷啟發我們，沒有他的話，我們將不會取得成功。」

費格遜一手栽培「七小福」，算得上是他執教生涯的得意之作。（資料圖片／Getty Images）

【碧咸與青年軍練波片段】

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另外，早前帶領格拉斯哥流浪稱霸蘇超的謝拉特，如今再獲英超賽會的嘉許，成為今年名人堂的一員。利物浦「神奇隊長」即使未曾高舉英超錦標，但他為紅軍披甲超過500場，交出120個入球及92個助攻，同樣順利入圍最後的23人候選名單。

英超名人堂押後一年終面世 兩大神鋒率先入選 23名宿爭最後6席

即使謝拉特未曾奪得英超錦標，仍然入選今年的名人堂。（資料圖片／Getty Images）

【名人堂其餘落選的17人】

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