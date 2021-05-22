【足球熱話】前中甲球會奇招拖糧　克羅地亞外援有汗出無糧出伸冤

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-22 22:57

拖糧方法何其多，尤其中國不少球會皆因疫情「閂水喉」散班。 曾經效力中甲球會泰州遠大的克羅地亞外援巴錫，早前透露球會仍未還清欠薪，更狠批中國足球不會成功。

新冠疫情打擊國際體壇，中國球壇亦未能倖免，去年出現退賽潮，中國各級聯賽超過20支球隊退出。捱過2020年一關，中甲球會泰州遠大今年3月宣布解散。

百日內各級22隊退出 中乙缺一半球隊須遞補「填窿」

天津天海上年同樣敵不過財困散班。（新華社）

泰州遠大突然解散，卻遺下「蘇州屎」，曾效力泰州的克羅地亞外援巴錫（Marko Basic），早前接受訪問談及自己的「血淚史」。

巴錫是史上首名登陸中國的克羅地亞外援，曾為泰州上陣11次，如今因為球隊突然散班而失業，球會至今依然拖欠他兩個月、合計約9萬美元的薪金，這名32歲球員曾經去信中國足協投訴，惟一直沒有回音。

拖糧方法何其多，巴錫直言泰州有特別的方法瞞天過海：「球隊大概偽造15個球員的簽名，以登記球員的用途，向外稱我們如常收到人工。」

巴錫是首名登陸中國的克羅地亞球員。（網上圖片）

以巴錫的個人經驗而言，他認為中國聯賽無法保障球員，球會可以在一夜之間散班，證明機制本身有明顯缺陷，更提醒一眾外援球員轉戰中國前要三思。

中國一直有個足球夢，就是希望在2050年前贏得世界盃冠軍，巴錫直言中國足球發展的方向大錯特錯：「他們不斷亂花金錢在錯誤的範疇上，就像傻瓜一樣，根本對發展足球沒有用途，我敢說中國要贏得世界盃，一百年也沒有可能。」

巴錫為中甲球會泰州上陣11次。（資料圖片／新華社）

【武磊「中人唔中波」誤傷隊友頭部逐格睇（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

【武磊西乙淪看台球王】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

武磊罕見暴怒推撞對手 被圍攻隊友卻無動於衷逐格睇：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

武磊的西班牙之旅（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：