足球｜武磊罕見暴怒推撞對手　被圍攻隊友卻無動於衷　網民神回應

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-15 17:07

有「武球王」之稱的中國球員武磊，今季於西班牙乙組聯賽延續其外流生涯。然而他因上陣時間大減而陷入低潮，近日更被質疑他在隊中人緣差。

武磊兩年前加盟西甲愛斯賓奴，曾經是唯一在歐洲五大聯賽立足的中國球員，一舉一動備受關注。

然而愛斯賓奴上季降班，武磊隨球隊征戰西乙，近月苦無上陣機會；而最近一場比賽發生的事情，也許令他更加絕望。

武磊近月多在看台上觀戰，甚少出場時間。（Getty Images）

後備上陣10分鐘爆衝突

話說愛斯賓奴昨日在聯賽鬥米蘭迪斯，「武球王」又坐冷板、待至第84分鐘才後備入替。補時階段兩隊仍踢成2：2，愛斯賓奴右路斬中，一輪混戰期間，武磊疑似被一心解圍的守衛踢中倒地，但對手卻認為武磊有「插水」之嫌，隨即向武磊「口噏噏」，並想出手拉起這位中國球員。

武磊衝突「被圍」，隊友「視而不見」逐格睇：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

武磊反應極快地「彈起」，一手推開對方，雖然球證見狀立即上前阻止，但武磊繼續走近對手，一度跟「仇人」頭頂頭，並一邊大聲喝罵「回禮」。

有內地傳媒指出，武磊今次的行為是他登陸西班牙以來「十分罕見」，不過重點並非如此，而是在衝突期間，竟然沒有一位愛斯賓奴球員嘗試「支援」，任由武磊被敵軍「圍攻」。

愛斯賓奴去年夏天宣布與武磊續約4年。（愛斯賓奴Twitter截圖）

武磊的西班牙之旅（按圖放大）

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隊友視而不見 武磊被質疑人緣差

從電視畫面可見，由於比賽已到尾聲，球證也早吹罰愛斯賓奴犯規，球員都忙於跑返後場回防，差不多全部都背對武磊，的確有可能看不見事情的發生。

不過，鏡頭拍到有愛斯賓奴球員於武磊爭執時在旁邊走過；而雖然衝突過後有兩名隊友跑向敵軍「調停」，卻難免引人懷疑武磊在隊內「無朋友」、不得隊友歡心。

【武磊西乙英姿】（按圖放大）

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內地傳媒指出，至少3名武磊隊友「視而不見」，情況「令人十分心寒」，同時令作者「看着顯得太心酸」。

中國網民也紛紛熱烈討論，有人認為事件「說明人緣問題」、「這種情況沒隊友配合，可見他在隊內的地位」。有球迷就相信這是武磊「回國先兆」，認為對方「硬留也沒意思」，「沒幫倒忙就不錯，明顯的受排擠啊，回家吧！」

當地報章《阿斯報》則這樣評價武磊表現：「近期他基本沒怎麼踢球，他沒有入局，表現跟近幾場一樣。」

【武磊西乙淪看台球王】（按圖放大）

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【中國歷年外流歐洲名將】：（按圖放大）

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武磊衝突片段由第2：00：18開始：