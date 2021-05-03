【西乙】武磊「中人唔中波」誤傷隊友頭部　澄清堅持留洋不回中超

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-03 18:36

中國前鋒武磊在周日西乙為愛斯賓奴後備上陣鬥馬拉加，在禁區搶點時誤傷入球隊友迪湯馬士，但後者並無大礙。有傳今場是武磊外流歐洲的告別戰，他將在今場後回國，但他澄清：「不論有多少困難，都要繼續堅持下去。」

西班牙《馬卡報》日前披露，武磊踢完周日對馬拉加的西乙聯賽後，就會回國，結束外流西班牙的旅程，回國效力。在周日的聯賽，武磊先列後備，到71分鐘入替，當時愛斯賓奴領先2：0。

【中國歷年外流歐洲名將（按圖放大）】

+ 8 + 8 + 8

武磊今場最令人難忘的鏡頭是愛斯賓奴贏到3：0的攻勢，當時面對傳中，武磊及隊內另一射手迪湯馬士搶點。武磊舉腳伸盡，而迪湯馬士就用頭槌，最後迪湯馬士快一步頂入，今場梅開二度，為愛斯賓奴鎖定贏3：0完場。26歲的迪湯馬士出身皇家馬德里青年軍，今季聯賽攻入22球，排西乙射手榜首。

【武磊誤傷隊友逐格睇（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

來遲一步的武磊踢不中皮球，但踩中了隊友迪湯馬士的頭部。迪湯馬士入球後掩住額頭，見到他的右額被武磊踩出一道瘀痕。迪湯馬士的傷勢沒有大礙，繼續比賽，他賽後說：「我沒有什麼事，在入球時，武磊舉腳不小心踢到我，我一切都很好。」愛斯賓奴以77分排西乙榜首，若果下輪對薩拉戈薩贏波，就可以提早4輪重返西甲。

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【武磊西乙英姿】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

然而，這場究竟是否武磊外流歐洲的最後一場比賽？武磊回覆內地記者查詢時表示：「就像我之前在周記中寫過的那樣，當你選擇了一條道路，不論有多少困難，都要繼續堅持下去。」看來武磊暫時沒有打算回中超。武磊今季是球隊的後備前鋒，大多後備入替，在西乙攻入兩球。

武磊的西班牙之旅（按圖放大）