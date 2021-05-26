歐洲足協處分歐超聯3強　皇馬、巴塞及祖雲達斯勢被踢出歐聯

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-26 09:42

皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯有機會踢出歐聯！ 歐洲足協宣布，對皇馬、巴塞及祖記啟動紀律處分程序，處罰包括禁止參加歐聯一至兩個球季。12間歐洲大球會早前宣布另起爐灶，成立歐超聯，但計劃流產，曼聯及利物浦等9間球會退出，只餘皇馬、巴塞及祖記仍堅持下去。

歐洲足協的聲明稱：「道德及紀律委員會調查過所謂的歐超聯計劃後，將會對皇馬、巴塞及祖雲達斯涉嫌違反歐洲足協法律的行為展開紀律處分。」歐洲足協在兩周前開始調查這3間歐洲大球會。

12間歐洲大球會早前成立歐超聯，打算自立門戶，但遭國際足協、歐洲足協、各國足總，以至教練、球員及球迷反對，結果計劃流產。英超「big 6」曼城、曼聯、利物浦、車路士、阿仙奴及熱刺，還有意甲的AC米蘭、國際米蘭以及西甲的馬德里體育會，已經先後與歐超聯割席，只有皇馬、巴塞及祖記仍未退出計劃。

9間已退出的球會被歐洲足協處以罰款，他們要合共獻出1500萬歐元，幫助歐洲的兒童及草根足球，另被罰一季歐洲賽分成的5%。曼聯、阿仙奴及熱刺的班主都願意承擔起罰款，不會轉嫁球會。

歐洲傳媒稱，皇馬、巴塞及祖記面對的刑罰會重得多，除了巨額的罰款外，還可能被禁止參加歐洲賽兩年；歐洲足協公布處罰後，3間球會還可以向國際體育仲裁法庭上訴，但如果上訴不成，就失去歐聯資格。

西班牙傳媒的消息，一旦皇馬、巴塞及祖記被褫奪來屆歐聯資格，他們的席位會由西甲及意甲排名較後的球隊補上，例如西甲第5的皇家蘇斯達及第6的貝迪斯獲歐聯資格，而意甲第5位的拿玻里亦可頂替祖記出賽。