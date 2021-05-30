歐聯決賽｜簡迪由法丙到歐洲之巔9年奇幻之旅　離金球獎還遠嗎？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-30 09:31

車路士在歐聯決賽擊敗曼城封王，防中尼高路簡迪一如以往穩定發揮，在中場無所不在，賽後被選為決賽最佳球員。 簡迪在7場歐聯淘汰賽，4次當選最佳球員，包括4強兩回合對巴黎聖日耳門和今場決賽，絕對是籃軍再度登上歐洲之巔的關鍵先生。簡迪為人低調，總是默默為團隊貢獻及犧牲，但開始有輿論認為，簡迪有力問鼎今年的金球獎。

簡迪在歐聯淘汰賽4奪最佳球員，包括16強次回合對馬體會、4強兩回合對PSG以及決賽對曼城。（Twitter）

由法丙到歐洲之巔

車路士上一次贏歐聯冠軍是2012年，那一年正是簡迪出道的一年，他當時正在效力法國丙組球會布羅尼（Boulogne）。回到那個時間點，這個在巴黎出生的小伙子也許難以想像，9年之後自己竟能置身這項盃賽決賽中，而且更是主角之一。

簡迪自出道開始年年「進化」，由頭一年踢法丙，翌年轉踢法乙，助球隊升班，踢上法甲。一年後轉到英超踢李斯特城，之後贏得英超冠軍，及後轉到車路士，即刻再贏多次聯賽錦標。2018年，簡迪贏世界盃，到2019年贏歐霸盃，去年雖無所得，但今年贏得歐聯冠軍。在這9個球季，簡迪由法丙球員變成贏盡錦標，或者下個就是今夏上演的歐國盃。

在今場決賽，只得1.68米高的簡迪是雙方上陣球員之中最矮一人，但他全場4次爭頂成功，是頂贏次數最多的車路士球員。此外，簡迪今場53次觸球，傳球成功率有85%，他多達11次在與曼城球員的對抗中勝出，10次為球隊奪回控球，3次搶截，2次在對方禁區內觸球，解圍、截斷對方傳球及博得犯規各2次，幾乎整個球場的範圍也被簡迪覆蓋了。

賽後葛特蘇馬抱起簡迪慶祝，簡迪全場「carry」車路士，蘇馬賽後「carry」簡迪。（路透社）

簡迪獲讚「加強版馬基列尼」

車路士名宿祖高爾大讚簡迪：「在我最後的球員生涯，我曾與他交手，我以前曾跟馬基列尼做隊友，我一直認為他是最佳（防中），直至我看到這個年輕人。他是馬基列尼的加強版！」

另一位前車路士球員拉美利斯更揚言，簡迪有力爭取金球獎：「他很冷靜，又很快，他是個非凡的球員。他能夠在球場每個角落出現，在防線、中場、進攻、邊路，無處不在。他是世界其中一名最優秀的球員，可能是當世頭3名。不過，防中要贏金球獎真的很困難，但（如果贏到歐聯兼歐國盃）他配得上。」

車路士一球力克曼城，相隔9年再度稱霸歐聯。（路透社）