體育熱話｜塞爾維亞女排直播照做「咪咪眼」　種族歧視有前科

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-02 16:19

國際體壇再有歧視爭議發生，正在意大利進行的世界女排聯賽，塞爾維亞與泰國對戰中，塞爾維亞球員Durdevic Sanja與隊友做出了歧視亞洲人的「拉眼角」（咪眼睛）慶祝動作，引發爭議。事後該球員發出道歉聲明。

在周二（1日）塞爾維亞與泰國的比賽上，塞爾維亞隊二傳Durdevic與擔任自由人的隊友在第2局中，得分後做出拉眼角的慶祝動作，更被比賽直播鏡頭攝錄到這一幕，遭到不少泰國人與泰國排球協會的非議。

塞爾維亞隊球員Durdevic在得分後做出「拉眼角」慶祝動作。（網上圖片）

塞國排協：傳達像對手般防守

塞爾維亞排協也在Facebook發表道歉信，指「Sanja沒有惡意，只是想向隊友傳達要像對手般防守」，並貼上兩隊球員的合照展示友好，希望平息風波。

發現事態嚴重的Durdevic也在自己社交媒體貼上道歉聲明，「我意識到自己的錯誤，賽後馬上向所有泰國隊員道歉，我沒有不尊重任何人的意思，當然我這舉動非常不聰明，我想要再向全世界的人道歉，並感謝泰國隊的原諒和理解。」

塞爾維亞排協在Facebook發文道歉，指「Sanja沒有惡意，只是想向隊友傳達要像對手般防守」。（Facebook截圖）

而被歧視的泰國球星隊長Pleumjit Thinkaow，亦在社交媒體貼上與Durdevic的影片，大方表示接受對方的道歉。

塞爾維亞女排其實非第一次做出歧視動作，她們在2017年歐錦賽擊敗波蘭，取得在日本舉行的世錦賽資格後，便曾在大合照時全隊做出「拉眼角」動作，引來國際排聯（FIVB）關注。

塞爾維亞女排曾在2017取得在日本舉行的世錦賽資格後，在大合照時全隊做出「拉眼角」動作。（資料圖片／FIVB）

體壇曾發生不少「拉眼角」歧視亞洲人事件，連中國女排前隊長曾春蕾也是受害者。曾春蕾曾在與巴西球星Jaqueline Carvalho合影時，後者做出了「拉眼角」的動作，當時曾春蕾並沒有意識到對方的舉動，還露出一臉笑容，事後被球迷發現後才被認為該奧運冠軍有歧視之嫌。

不過最經典的歧視事件，應是在2019女排奧運會資格賽上，當時俄羅斯女排擊敗韓國隊，驚險取得奧運入場券後，俄羅斯主教練Sergio Busato居然以「拉眼角」方式慶祝，俄羅斯隊其後被禁賽兩場。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）