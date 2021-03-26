【網球】美國電台主持人「多士論」形容黑人　種族歧視即日被炒

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-26 17:59

種族歧視每天都在上演，美國一名電台主持人因以烤多士偏好形容前女網「一姐」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）膚色太黑，立刻被「炒魷魚」。

美國種族歧視問題嚴重，英國王室種族歧視爭議早前鬧得沸沸揚揚，哈利王子妻子梅根受訪時指在王室受到歧視，與其交情不俗的莎蓮娜威廉絲曾發言力挺，沒想到這一次自己成為受害者。

莎蓮娜威廉絲被以烘多士濃度來形容膚色。（GettyImages）

據美國媒體《TMZ》報道，美國紐約州水牛城當地「97 Rock」電台，一節目「Morning Bull」主持人Rob Lederman，在昨日（25日）節目中被另一主持人問到喜愛的烤多士程度時，以偏好來比較黑人女性膚色及吸引度，言論一出當然惹來抨擊。

歧視言論錄音：

Didn’t hear this live but internet keeps receipts. @97RockBuffalo morning hosts compared how they like their toast to black women’s skin tone. So just in case y’all missed it too, take a listen pic.twitter.com/6nVolu5a23 — Marcel Louis-Jacques (@Marcel_LJ) March 24, 2021

以烘多士形容「細威太黑」

Lederman以「細威」、黑人影后荷爾芭莉（Halle Berry），以及「CBS This Morning」的著名主持人Gayle King作比喻。「細威太黑，不符合我的口味，芭莉對我來說剛剛好，Gayle完全不列入考慮。」這番對話立即引起爭議，《ESPN》記者Marcel Louis-Jacques 更把電台錄音上載到Twitter轉載，電台立即發出聲明指出Lederman的言論存有嚴重種族歧視，當天就把他解僱，另外兩名參與的主持人也一併被解僱。

生涯共23次贏得大滿貫錦標的「細威」，曾在2018年的美網公開賽因狠批裁判性別歧視而被重罰，當時她曾承認要打破歧視比贏得大滿貫更難。

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