歐國盃｜意大利決選最後26人大軍名單　闊別大賽5年力求重振雄風

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-02 16:52

意大利主帥文仙尼提交最後26人歐國盃大軍名單，他從28人初選名單中踢走3人，從U21中徵召年輕鋒將拉斯柏度尼補上。意大利無法躋身上屆世界盃決賽周，闊別大賽5年，今屆以新老交融的陣容出戰，力爭好成績。

入選意大利26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選意大利26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

文仙尼之前公布了28人初選名單，還以為他會當中剔走兩人，怎料在決選名單之中，他篩走了拿玻里前鋒保列坦奴、羅馬後衛基安盧卡文仙尼及阿特蘭大中場馬迪奧比辛拿3人，補選了U21大軍的拉斯柏度尼，與比洛迪及恩莫比尼競爭正選。這名21歲薩斯索羅小將從未代表過大國腳，他在過去一季為球會射入6個意甲入球。

意大利主帥文仙尼2018年接手，帶領球隊重返大賽決賽周。（Getty Images）

36歲的基亞連尼是球隊的隊長，他跟門將沙華托尼施利古、費奧倫斯、恩莫比尼、恩斯治尼、邦路斯及貝拿迪斯治都有出戰上屆歐國盃的經驗。意大利在今屆歐國盃外圍賽表現非常好，10戰全勝以30分，取得J組榜首出線。

在今屆決賽周，意大利被編入A組，首場分組賽是揭幕戰對土耳其，之後會鬥瑞士，最後一場分組賽會對威爾斯。

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

其他歐洲勁旅的歐國盃大軍名單：

英格蘭決選歐國盃26人名單 「連美斯」落選 4名右閘全數入圍

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

【西班牙歐國盃大軍名單】傷患纏身拉莫斯落選大軍 安歷基：為了最強陣容

入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的中場（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

C朗領「升呢」葡萄牙爭衛冕 戴亞斯登英超即膺足球先生

入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

賓施馬闊別6年重返國家隊 法國以最強鋒線爭標

入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

比利時率先公布大軍名單 李斯特城多蒙特同為國腳大戶

入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

入選德國26人名單的門將（按圖放大）：

入選德國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選德國26人名單的中場（按圖放大）：

入選德國26人名單的前鋒（按圖放大）：