英超｜愛華頓帥位驚傳謝拉特都有份爭　熱刺另覓名帥接掌

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-03 13:52

短短一年半，安察洛堤離開愛華頓，再度接掌皇家馬德里，領隊音樂椅繼續運行。 「瘦田無人耕，拖肥有人爭」，盛傳前狼隊主帥紐奴外，想不到利物浦「神奇隊長」謝拉特也是潛在人選之一！ 熱刺同樣急求新主帥接手，斟介前教頭普捷天奴有阻滯，熱刺再度轉換目標，向另一名名帥埋手。

今夏領隊市場交投活躍，安察洛堤回歸皇家馬德里的懷抱，取代早前離任的施丹，愛華頓5年內第5次易帥。

「瘦田無人耕，拖肥有人爭」，愛華頓主帥一職依然搶手，除了紐奴外，不少名帥的名字也與「拖肥糖」扯上關係，《鏡報》列出一張7人名單，前主帥﹑現執教韋斯咸的莫耶斯也在其中。

不過，根據不同英媒報道，愛華頓班主Farhad Moshiri已與前狼隊領隊紐奴聯絡，勢與水晶宮掀起一場「紐奴爭奪戰」。

安察洛堤離開英超愛華頓 重返皇家馬德里接掌帥位

早前離開狼隊的紐奴，如今成為接掌愛華頓的頂頭大熱。（資料圖片／Getty Images）

《鏡報》愛華頓7人接掌名單：

英媒《The Athletic》爆出愛華頓的「繼承者們」中，竟然有一個意想不到的名字，剛帶領格拉斯哥流浪不敗稱霸蘇超的謝拉特，也是目標人物之一，倘若成事相信將會相當轟動。其後記者Greg O'Keeffe為事件降溫，表示球隊覓新帥時，列出所有可能性也是正常的步驟。

愛華頓覓新領隊，想不到竟出現謝拉特的名字。（資料圖片／Getty Images）

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熱刺領隊懸空個半月 利維再向名帥埋手

熱刺是另一支「尋人」的英超勁旅，自摩連奴於4月19日被解僱後，至今一個半月仍未找到新主帥人選。熱刺早前盛傳有意吃回頭草，邀請普捷天奴回歸領軍，神女有心，襄王也有夢，可惜巴黎聖日耳門「棒打鴛鴦」，無意放人，成事機會渺茫。

熱刺挽留卡尼的終極武器 若成事滿足球迷兩大願望

普捷天奴回歸無望，盛傳利維已接觸現時自由身的干地。（資料圖片／Getty Images）

熱刺繼續向大名主帥埋手，剛領國際米蘭高舉意甲冠軍的干地，成為了熱刺的新目標。主席利維不能忍受球隊繼續沒有領隊的日子，即使干地曾經執教同市宿敵車路士，如今也不是一個問題。

干地早前在個人Instagram發文，面對海洋，四萬咁口，並配上「又是美好的一天」（It's a nice day）。當傳出干地執教熱刺的傳聞後，一眾球迷立即在干地的IG留言洗版，游說干地加盟熱刺，更有網民笑言利維是否背後的攝影師。

干地當年帶領車路士時，曾經高舉英超錦標。（資料圖片／Getty Images）

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