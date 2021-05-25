【英超】熱刺挽留卡尼的終極武器　若成事滿足球迷兩大願望

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-25 08:53

英超剛剛完成，以第7位衝線的熱刺依然忙碌。尖刀哈利卡尼早前表明心跡欲離開熱刺，球隊斷不能坐以待斃眼看靈魂人物離去，必然用盡一切方法挽留。 爭標希望正是留住卡尼的關鍵，英國《太陽報》透露熱刺有意再打「領隊牌」，找來新任主帥接手，目標人物竟然是一個熱刺球迷十分熟悉的名字。

英超在過去周末落幕，熱刺最終以第7位完成，取得來季出戰新舉辦的「歐霸協」（UEFA Europa Conference League）外圍賽的資格，算是力保歐洲賽資格。

2021/21英超聯賽榜前10位：

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熱刺尖刀哈利卡尼與球隊攤牌，要求球季結束後他投，使球隊完季後依然忙碌，希望用盡一切方法把這名英格蘭隊長留下來。

卡尼渴望取得錦標，但熱刺一直未能滿足他的要求，早年已不時傳出離隊。熱刺早年特意大打「領隊牌」，找來獎盃保證摩連奴接掌，惟他的「摩法」失靈，帶領熱刺沒有錦標落袋，更在早前慘吃無情雞。

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多年無冠，哈利卡尼心淡要求離隊。（Getty Images）

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卡尼如今再度求去，決心比以往更大。熱刺一定要使出同等的決心，為卡尼提供留隊的誘因，所以他們有意重施故技，再度使出「領隊牌」，而人選竟然是吃回頭草的他！

英國《太陽報》爆料透露，熱刺留住卡尼的終極武器竟然是前主帥普捷天奴。「肥普」2019年慘被熱刺解僱，球隊主席利維卻對他「餘情未了」，向身邊好友坦言「炒普捷天奴是生涯中最錯誤的決定」，如今希望對方回歸倫敦領軍，並挽留哈利卡尼。

普捷天奴在熱刺球迷的心目中甚有地位。（資料圖片／Getty Images）

普捷天奴今年初接過巴黎聖日耳門的帥印，戰績與預期有落差，雖然贏得法國足總盃，卻先後失落法甲及歐聯錦標。《太陽報》指這名49歲的阿根廷主帥，在巴黎的日子並不快樂，更指他已準備好二度出任熱刺主帥，完成當年未了的冠軍夢。

一旦利維的如意算盤打得響，普捷天奴回歸再留住哈利卡尼，確實是「一次過滿足晒兩個願望」，最高興的莫過於一眾熱刺球迷。

不少熱刺球迷亦希望樂見普捷天奴與哈利卡尼在球隊聯手。（資料圖片／Getty Images）

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2020/21英超射手榜：

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