歐洲國家盃｜Mirror、Error每日同球迷玩遊戲　眾多美女KOL齊講波

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-03 16:45

歐洲國家盃下周六（12日）正式揭幕，獨家直播的Now TV找來一眾人氣爆燈的運動員及網紅齊講波，希望吸納更多觀眾。 前香港足球代表隊後衛盧均宜屆時也會參與其中，他今日（3日）出席活動時透露自己心水球隊，也大談這項「新挑戰」。

歐洲國家盃2020將於今月12日揭幕，Now TV早前已宣布邀得MIRROR擔任大使，並濕身演唱主題曲，而另一男團ERROR亦會於「第三聲道」陪球迷爆笑睇波。

MIRROR型爆唱主題曲 ERROR亂噏講波：打畀荷蘭叻

MIRROR與ERROR都會陪球迷一齊睇波：

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Now歐國盃頻道及錄影廠今日舉行啓動禮，邀得來自各個界別的運動員及KOL出席，當中包括前港隊成員、現效力港超標準流浪的後衛盧均宜，他透露自己睇好法國跟比利時，「法國踢得穩陣、有驚喜，重選賓施馬，又有麥巴比，應該有機會入四強。比利時的盧卡古愈踢愈好，過去未有獎盃緣，今年是時候了。」他又認為受港人追捧英格蘭有機會小組出局。

Now歐國盃頻道及錄影廠今日舉行啓動禮，邀得各個界別的運動員及KOL出席。（袁志浩攝）

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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盧均宜孖網紅講波「驚到腳震」

「均宜」今屆歐國盃也有新身份，便是聯同前港隊女子單車手馬詠茹、現役港隊女子青年劍擊運動員文毅施、啱Channel的Ah Gi（樊沛珈）、Jackie（劉展翹）及試當真阿慈（倪安慈）等美女KOL於「第三聲道」講波。

👇「第三聲道」除咗ERROR仲有邊個？👇

他笑言會是個新挑戰，「還有些是電競選手，是個很特別的體驗。我比踢波還緊張，因為他們口才好、有活力，『驚到震震地』；幸我較熟識足球，也有講大賽的經驗，不過也會做足功課。」

至於來季去向，他透露「要等多幾日」，但自己希望留效流浪，繼續協助年青球員。

盧均宜（右）會跟美女運動員及KOL講波。（袁志浩攝）

至於另一位港超球員謝德謙，就早已「榮升」專業評述員，他同樣視法國為奪冠大熱，因該隊三線平均。司職守門員的阿謙又稱，自己在比賽中會特別留意「行家」，「很喜歡丹麥門將卡斯柏舒米高，而西班牙究竟會否派迪基亞出場，這些角度也很有睇頭。」

歐國盃部份賽事跟港隊出戰世界盃亞洲區外圍賽撞期，阿謙希望球迷在睇外國波之餘，也可抽時間支持港隊。

港超冠忠南區守門員謝德謙已是專業評述員，他看好法國奪冠。（袁志浩攝）

【幻想一下！當ERROR金句遇上足球會發生什麼事？】

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Now TV推新睇波功能 望吸納更多觀眾

疫情下為拉近球迷距離，Now TV特別於各個平台加設「一齊睇」功能，觀眾在直播期間可透過類似「視像會議」的分屏模式，跟最多3位朋友同步睇波。Now SPORTS副總裁陳兆祺指，全部51場直播賽事都會使用超高清畫面，且每日早上都會設有精華節目，讓球迷重溫前一晚的精彩時刻。

Now TV加設「一齊睇」功能，觀眾在直播期間可透過類似「視像會議」的分屏模式，跟最多3位朋友同步睇波。（袁志浩攝）

至於由男團MIRROR參與的《EURO鬥Goal Fun》歐國盃足球問答環節，就會在每個比賽日直播前跟球迷見面。陳兆祺稱，每場比賽前半小時，ERROR及強尼等「第三聲道」主持都會在Facebook上開直播，跟球迷互動玩遊戲，「希望在專業製作之外再添加色彩，令不同人有不同娛樂，吸納閒時未必睇波的觀眾，收看人數可超越上屆賽事。」

Now TV早前已指，今屆賽事將會跟ViuTV合作，在共51場歐國盃賽事中將會挑選6場免費直播，包括6月12日的揭幕戰由土耳其鬥意大利，及7月12日上演的決賽；其餘4場賽事詳情則會於稍後再作公布。

Now SPORTS副總裁陳兆祺透露，全數賽事都會使用超高清畫面，且每日早上都會設有精華節目。（袁志浩攝）

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃焦點隊伍的大軍名單：

A組：意大利26人大軍名單 以老帶新 闊別大賽5年力求重振雄風

入選意大利26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

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入選意大利26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

A組：威爾斯26人大軍名單 加里夫巴利盼再演上屆4強奇蹟

入選威爾斯26人名單的門將（按圖放大）：

入選威爾斯26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選威爾斯26人名單的中場（按圖放大）：

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入選威爾斯26人名單的前鋒（按圖放大）：

B組：比利時26人大軍名單 李斯特城多蒙特同為國腳大戶

入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

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入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

C組：荷蘭26人大軍名單 後防擎天柱雲迪積克未能候命

入選荷蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選荷蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選荷蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選荷蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

D組：英格蘭決選歐國盃26人名單 「連美斯」落選 4名右閘全數入圍

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

E組：西班牙24人大軍名單 傷患纏身拉莫斯落選大軍 安歷基：為了最強陣容

入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的中場（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

F組：葡萄牙26人大軍名單 C朗領「升呢」葡萄牙爭衛冕

入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

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入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

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F組：法國26人大軍名單 賓施馬闊別6年重返國家隊 法國以最強鋒線爭標

入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

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F組：德國26人大軍名單 路維最後探戈 曉姆斯梅拿回歸爭標

入選德國26人名單的門將（按圖放大）：

入選德國26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選德國26人名單的中場（按圖放大）：

入選德國26人名單的前鋒（按圖放大）：