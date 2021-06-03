歐洲國家盃｜Mirror、Error每日同球迷玩遊戲　眾多美女KOL齊講波

歐洲國家盃下周六（12日）正式揭幕，獨家直播的Now TV找來一眾人氣爆燈的運動員及網紅齊講波，希望吸納更多觀眾。
前香港足球代表隊後衛盧均宜屆時也會參與其中，他今日（3日）出席活動時透露自己心水球隊，也大談這項「新挑戰」。
歐洲國家盃2020將於今月12日揭幕，Now TV早前已宣布邀得MIRROR擔任大使，並濕身演唱主題曲，而另一男團ERROR亦會於「第三聲道」陪球迷爆笑睇波。
MIRROR與ERROR都會陪球迷一齊睇波：
Now歐國盃頻道及錄影廠今日舉行啓動禮，邀得來自各個界別的運動員及KOL出席，當中包括前港隊成員、現效力港超標準流浪的後衛盧均宜，他透露自己睇好法國跟比利時，「法國踢得穩陣、有驚喜，重選賓施馬，又有麥巴比，應該有機會入四強。比利時的盧卡古愈踢愈好，過去未有獎盃緣，今年是時候了。」他又認為受港人追捧英格蘭有機會小組出局。
Now歐國盃頻道及錄影廠今日舉行啓動禮，邀得各個界別的運動員及KOL出席。（袁志浩攝）
【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】
盧均宜孖網紅講波「驚到腳震」
「均宜」今屆歐國盃也有新身份，便是聯同前港隊女子單車手馬詠茹、現役港隊女子青年劍擊運動員文毅施、啱Channel的Ah Gi（樊沛珈）、Jackie（劉展翹）及試當真阿慈（倪安慈）等美女KOL於「第三聲道」講波。
👇「第三聲道」除咗ERROR仲有邊個？👇
他笑言會是個新挑戰，「還有些是電競選手，是個很特別的體驗。我比踢波還緊張，因為他們口才好、有活力，『驚到震震地』；幸我較熟識足球，也有講大賽的經驗，不過也會做足功課。」
至於來季去向，他透露「要等多幾日」，但自己希望留效流浪，繼續協助年青球員。
盧均宜（右）會跟美女運動員及KOL講波。（袁志浩攝）
至於另一位港超球員謝德謙，就早已「榮升」專業評述員，他同樣視法國為奪冠大熱，因該隊三線平均。司職守門員的阿謙又稱，自己在比賽中會特別留意「行家」，「很喜歡丹麥門將卡斯柏舒米高，而西班牙究竟會否派迪基亞出場，這些角度也很有睇頭。」
歐國盃部份賽事跟港隊出戰世界盃亞洲區外圍賽撞期，阿謙希望球迷在睇外國波之餘，也可抽時間支持港隊。
港超冠忠南區守門員謝德謙已是專業評述員，他看好法國奪冠。（袁志浩攝）
【幻想一下！當ERROR金句遇上足球會發生什麼事？】
Now TV推新睇波功能 望吸納更多觀眾
疫情下為拉近球迷距離，Now TV特別於各個平台加設「一齊睇」功能，觀眾在直播期間可透過類似「視像會議」的分屏模式，跟最多3位朋友同步睇波。Now SPORTS副總裁陳兆祺指，全部51場直播賽事都會使用超高清畫面，且每日早上都會設有精華節目，讓球迷重溫前一晚的精彩時刻。
Now TV加設「一齊睇」功能，觀眾在直播期間可透過類似「視像會議」的分屏模式，跟最多3位朋友同步睇波。（袁志浩攝）
至於由男團MIRROR參與的《EURO鬥Goal Fun》歐國盃足球問答環節，就會在每個比賽日直播前跟球迷見面。陳兆祺稱，每場比賽前半小時，ERROR及強尼等「第三聲道」主持都會在Facebook上開直播，跟球迷互動玩遊戲，「希望在專業製作之外再添加色彩，令不同人有不同娛樂，吸納閒時未必睇波的觀眾，收看人數可超越上屆賽事。」
Now TV早前已指，今屆賽事將會跟ViuTV合作，在共51場歐國盃賽事中將會挑選6場免費直播，包括6月12日的揭幕戰由土耳其鬥意大利，及7月12日上演的決賽；其餘4場賽事詳情則會於稍後再作公布。
Now SPORTS副總裁陳兆祺透露，全數賽事都會使用超高清畫面，且每日早上都會設有精華節目。（袁志浩攝）
歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）
歐國盃焦點隊伍的大軍名單：
A組：意大利26人大軍名單 以老帶新 闊別大賽5年力求重振雄風
入選意大利26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：
入選意大利26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：
入選意大利26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：
入選意大利26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：
入選威爾斯26人名單的門將（按圖放大）：
入選威爾斯26人名單的後衛（按圖放大）：
入選威爾斯26人名單的中場（按圖放大）：
入選威爾斯26人名單的前鋒（按圖放大）：
入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：
入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：
入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：
入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：
C組：荷蘭26人大軍名單 後防擎天柱雲迪積克未能候命
入選荷蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：
入選荷蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：
入選荷蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：
入選荷蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：
D組：英格蘭決選歐國盃26人名單 「連美斯」落選 4名右閘全數入圍
入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：
入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：
入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：
入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：
E組：西班牙24人大軍名單 傷患纏身拉莫斯落選大軍 安歷基：為了最強陣容
入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：
入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：
入選西班牙24人名單的中場（按圖放大）：
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入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：
入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：
入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：
入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：
F組：法國26人大軍名單 賓施馬闊別6年重返國家隊 法國以最強鋒線爭標