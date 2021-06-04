歐國盃熱話｜馬詠茹、文毅施講波　兩體壇女神遇上YouTuber美女

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-04 13:23

歐洲國家盃下周五（11日）深夜開波，NowTV昨日宣布邀請了多名美女KOL與ERROR在「第三聲道」講波，包括前港隊女子單車手馬詠茹、現役港隊女子青年劍擊運動員文毅施、啱Channel的Ah Gi（樊沛珈）、Jackie（劉展翹）及試當真阿慈（倪安慈）。

👇NowTV歐國盃直播「第三聲道」除咗ERROR仲有邊個？👇

23歲的馬詠茹在兩年前退役，曾贏過亞運銀牌，樣子甜美，被視為香港單車隊的「小花」。她在中四起開始踩車，接受專業訓練，為港隊出戰，但中六為學業放棄運動，專心考DSE，順利考入中文大學唸酒店管理。不過，在2016年暑假，單車隊總教練沈金康致電她，邀請她重返港隊。

兩年前馬詠茹退役訪問：「單車美少女」談「掛車」 煉出抗逆嚐出快樂

【「單車美少女」馬詠茹常常在Instagram分享靚相】

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馬詠茹決定休學，與師姐李慧詩拍住上，兩人首度拍檔，就在2017年的亞洲場地單車賽女子團體競速賽摘銀。到2018年亞運，馬詠茹跟李燕燕出戰女子團體競速賽決賽，不敵中國隊得亞軍。在2019年初的亞錦賽，李慧詩及馬詠茹贏得女子團體競速賽銅牌。退役後，馬詠茹繼續學業。她有經營網上社交平台，時常與網民分享靚相，她的Instagram有1.7萬名追隨者。

李慧詩（中）伙拍李燕燕（左）和馬詠茹（右）勇奪雅加達亞運女子團體競速賽銀牌。（高詩琦攝/資料圖片）

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在2019年，文毅施相隔一年後，再度躋身U23亞錦賽的最後4強，並再次摘銅。（香港劍擊總會圖片）

文毅施是香港的女子佩劍運動員，現年19歲，正就讀理工大學的物理治療。她在青年賽屢獲殊榮，在2019年10月在曼谷出戰亞洲U23劍擊錦標賽，打入女子佩劍個人賽4強，惜不敵韓國劍手，未能晉級決賽，但都獲得銅牌。她都喜歡在社交網站分享生活點滴，Instagram有2.2萬名追隨者。

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【「劍擊美少女」文毅施常常在Instagram分享靚相】

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啱Channel的Ah Gi近年常與ViuTV合作，近期最紅是參加《ERROR自肥企画》，與193拍攝MV。Ah Gi上月獲香港足總邀請，與試當真的許賢到香港大球場觀看東方龍獅對傑志的港超爭標大戰，這是她首次入場看港超。Ah Gi的Instagram有10.4萬名追隨者。

【Ah Gi Instagram靚相】

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另一位啱Channel成員Jackie亦會在歐國盃講波，她都曾經參加多個ViuTV的節目，包括《Good Night Show 廣告女皇》。參與講波的美女KOL還有另一YouTube頻道試當真的阿慈，她是今年ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》的參賽者之一。

【Jackie Instagram靚相】

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【阿慈 Instagram靚相】

在歐國盃，ERROR將會跟強尼於新創的「第三聲道」講波，並邀請多個KOL及球圈人士參與討論，讓球迷感受「與別不同」的睇波體驗。

193《ERROR自肥企劃》展籃球神技 南華少年隊出身的真．運動健將

ERROR與強尼將於「第三聲道」為歐國盃講波。（袁志浩攝）

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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