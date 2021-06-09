歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利　與同組球隊甚有淵源

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-09 13:41

歐國盃D組，港人最愛的英格蘭與蘇格蘭﹑克羅地亞及捷克同組，3支球隊亦與英軍甚有淵源。克羅地亞在2018年世界盃4強淘汰英格蘭，而蘇格蘭及捷克的主將同樣來自英超，對英格蘭甚有了解，「三獅軍團」出線形勢或沒有想像中般簡單。

歐國盃D組分組賽賽程：

第一輪： 13/06（日） 晚上9：00 英格蘭 VS 克羅地亞 14/06（一） 晚上9：00 蘇格蘭 VS 捷克

第二輪： 18/06（五） 深夜0：00 克羅地亞 VS 捷克 18/06（五） 深夜3：00 英格蘭 VS 蘇格蘭

第三輪： 22/06（二） 深夜3：00 捷克 VS 英格蘭 22/06（二） 深夜3：00 克羅地亞 VS 蘇格蘭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

英格蘭國家隊。（Getty Images）

英格蘭：世盃骨幹配合新血再衝擊錦標

世界排名：第4位 外圍賽成績：A組首名（8戰7勝1負） 教練：修夫基 主力球員：哈利卡尼﹑史達寧、哈利馬古尼

英格蘭上屆歐國盃在16強爆冷不敵冰島出局，3年前的俄羅斯世界盃殺入4強，再度燃起球迷們對「三獅軍團」的信心，英軍以上屆世界盃的班底，並由修夫基領軍出戰。

地利同樣重要，倘若英軍以首名出線並殺入決賽，碰巧16強﹑4強及決賽同在溫布萊上演，只得8強一仗不在主場出戰，換言之英格蘭有大半個主場之利，再次衝擊大賽錦標。

哈利卡尼與史達寧大有機會今屆歐國盃繼續合作攻堅。（資料圖片／Getty Images）

除了哈利卡尼﹑史達寧及佐敦軒達臣等骨幹外，修夫基揀選不少新面孔入選，其中美臣蒙特﹑迪格蘭賴斯及加雲菲臘斯等新血已深受修夫基的重用，還有菲爾科頓﹑基亞利殊及查頓辛祖等大賽新丁，令英格蘭保持活力。

迪格蘭賴斯深受修夫基的重用。（資料圖片／Getty Images）

英軍後防主力哈利馬古尼有傷在身依然入選，能否趕及分組賽復出成疑，對英格蘭防線有一定影響。修夫基近兩場熱身賽派出泰朗明斯﹑高亞迪及補選的賓韋特扼守中路，嘗試找出取代馬古尼的最佳人選。

英格蘭最新26人名單連號碼 賓韋特入選頂阿歷山大阿諾特

英軍後防大將馬古尼季尾受傷，對修夫基部署甚有影響。（資料圖片／Getty Images）

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

蘇格蘭：英超兵作主力相隔21載大賽再亮相

世界排名：第44位 外圍賽成績：I組第三名（10戰5勝5負） 教練：史提夫奇勒 主力球員：麥湯米尼﹑安德魯羅拔臣﹑查阿當斯

蘇格蘭在附加賽先後殺敗以色列及塞爾維亞，繼1998年世界盃後，闊別23年後再度亮相大賽舞台，第3度出戰歐國盃決賽周。

由利物浦鐵衛羅拔臣帶領的中後場，配合泰亞尼及麥湯米尼，力抗對手的來襲。（資料圖片／Getty Images）

蘇格蘭今屆人腳主要在英﹑蘇兩地聯賽搵食，一眾英超「BIG 6」兵更是球隊主力。防線由隊長安德魯羅拔臣帶領泰亞尼及李安谷巴，中場線有麥湯米尼﹑麥堅尼及車路士小將基摩，蘇格蘭的中後場實力不俗。

10場外圍賽中僅攻入16球，其中8球更在弱旅聖馬力諾身上攻入，當他們面對較強的比利時，攻力疲弱的問題原形畢露，全靠效力修咸頓的查阿當斯肩負取分重任。

修咸頓前鋒查阿當斯是蘇格蘭前線的掛帥人物。（資料圖片／Getty Images）

克羅地亞國家隊。（資料圖片／Getty Images）

克羅地亞：莫迪歷大賽最後探戈

世界排名：第14位 外圍賽成績：E組首名（8戰5勝2和1負） 教練：達歷 主力球員：莫迪歷﹑波素域﹑比列錫

克羅地亞在俄羅斯世界盃歷史性殺入決賽，文迪蘇傑及拿傑迪錫先後退出國家隊，克羅地亞與英格蘭的狀況相似，同樣以世界盃骨幹為主，全靠「食老本」殺入歐國盃。即將36歲的中場重心莫迪歷仍未言退，今屆歐國盃也許是他的最後探戈，這名皇馬中場並不希望陪跑，力爭再度為國爭光。

即將36歲的莫迪歷，今屆大有可能是他最後一屆大賽亮相。（資料圖片／Getty Images）

克羅地亞即使不少老將戰至世盃後退隊，效力「米蘭雙雄」的波素域及列比錫大熟大勇，前線由比卡奴（Josip Brekalo）及尼高拉華錫（Nikola Vlašić）取代文迪蘇傑掛帥。

克羅地亞繼續由達歷領軍，即使大軍不像3年後，但有信心再創佳績，「我們在俄羅斯締造歷史，即使不再是相同的大軍，我們亦有不少新晉球員加入，我希望球隊今屆再創佳績。」

效力國際米蘭的波素域，將是克羅地亞今屆的重要棋子。（資料圖片／Getty Images）

捷克國家隊。（資料圖片／Getty Images）

捷克：韋斯咸孖寶領銜望創佳績

世界排名：第40位 外圍賽成績：A組次名（8戰5勝3負） 教練：舒哈維 主力球員：蘇錫克﹑高法爾﹑柏德列舒希克

捷克大軍實而不華，隊中最有星味就是今季在韋斯咸「彈起」的中場蘇錫克，在莫耶斯麾下恍如變成「費蘭尼2.0」，更一度成為隊中的得分主力。如今返回國家隊，蘇錫克繼續與隊友高法爾並肩作戰，力爭突破分組賽。

上屆分組賽出局的捷克，今屆再度殺入決賽周，與英格蘭十分有緣，繼外圍賽後再度同組。英格蘭外圍賽僅輸一場，該仗正是被捷克擊敗，難怪蘇錫克賽前直言力爭在溫布萊再創佳績。