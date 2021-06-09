【行山】西貢海下遊客中心開幕　VR技術帶遊客「潛」入海底

海下遊客中心昨日開幕，位於西貢西郊野公園內，座落海下路旁，離海下村及小巴總站約200米距離。到海下灣、灣仔半島行山的朋友，不妨入去遊客中心參觀，入面除了有傳統的展覽廳外，還有VR互動式展覽。海下遊客中心的草地及廁所24小時開放，中心內還設有加水站，行山人士可以自備水樽，入內斟水。
環境局局長黃錦星、漁農自然護理署署長梁肇輝博士及建築署署長何永賢昨日（8日）出席海下遊客中心的開幕儀式，其中黃錦星還親身試玩VR互動式展覽。這是首個海岸公園遊客中心。
【黃錦星等官員出席海下遊客中心開幕日】
海下遊客中心鄰近海下灣海岸公園，提供有關海下周邊景點的資訊，並介紹漁護署在各個海岸公園和海岸保護區進行的生態研究的進展，讓公眾了解海岸公園的功能及管理工作，從而提高市民的海洋保育意識。
【海下遊客中心環境】
海下遊客中心的展覽廳介紹海岸公園的管理及保育措施、海洋生態、海下歷史及海洋面對的威脅等教育資訊。較特別的是，該中心設有虛擬實境（即VR）技術製作的互動式展覽「向海底出發」，遊人可以「潛」到海底世界。另一個展覽「海下海岸逐隻睇」則使用了擴增實境（即AR）技術。
海下遊客中心逢周二（公眾假期除外）及農曆年初一、二休館，接待處由早上9時半開放至下午4時半。遊客中心的草地及公共廁所24小時開放，中心內設有加水站，市民可自備水樽到加水站補給飲用水。前往海下遊客中心最方便的方法是，從西貢市中心乘搭往海下的7號專線小巴。
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海下遊客中心附近的熱門行山徑有大灘郊遊徑，行山人士可以由海下出發，經過灰窰遺跡，至攔路坳，再往大灘行去；除了行往大灘，在攔路坳可以轉入灣仔半島。海下遊客中心附近有爐仔石、担柴山等山。
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