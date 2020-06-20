【西貢行山路線】大灘郊遊徑輕鬆易行　漫行林蔭山道出海下村

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連場暴雨過後，今日終見晴天，未有下雨天氣又變得炎熱，小組活動安排行大灘郊遊徑，是一條輕鬆易走的山線。

（行山日期：2020年6月10日）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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早上天晴，天氣悶熱，與友在西貢全記小店早餐，於碼頭搭9時20分開出的94巴士到大灘站，下車後整理過行裝，沿大灘村路前行，沿途欣賞大灘一帶海岸風光。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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天氣太熱，原想上涌沙頂看佼杯石的決定不上了，續沿郊遊徑前行，在水溪旁大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後沿林蔭山道漫行，到達攔路坳，太熱連灣仔營地也不入了，左轉上山徑出海下村搭小巴，回西貢梳洗及午膳，是日共走7公里多，花了3個多小時完成。

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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教你用「GPS遠足留蹤」服務：

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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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