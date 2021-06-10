【英超】熱刺覓領隊連環碰壁終有起色　意甲失意人勢成最後答案

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-10 11:08

熱刺與摩連奴分手後，雙方命運大相逕庭。眼見摩帥僅兩星期便公布「另結新歡」，熱刺方面當然不是味兒，尋找新歡的過程中多次碰壁，帥位懸空8星期至今仍未落實。 熱刺領隊「尋人記」繼續上演，最近出現一個新名字，竟然又是與摩連奴有關！

熱刺在聯賽盃決賽前夕解僱摩連奴，雙方分道揚鑣後，你有你生活，我有我忙碌。摩連奴僅花兩星期便找到他的下一任，執教老牌球會羅馬再戰意甲。

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聯賽盃決賽前6天，熱刺與摩連奴分手。（Getty Images）

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熱刺方面，先由賴恩美臣擔任看守領隊，另外再物色新帥人選。與熱刺扯上關係的名字確實不少，當中包括「舊愛」普捷天奴，亦一度無限接近前國米主帥干地，惟雙方未能達成共識，拉倒收場。

熱刺邀干地執教告吹 新帥須重用青訓心水人選所餘無幾

熱刺下任主帥熱門（按圖放大）

尋尋覓覓，斟介干地碰壁後，熱刺新帥人選似乎有起色，亦此人與摩連奴有關係。「摩佬」驚喜回歸意甲，取代方辛卡（Paulo Fonseca）成為羅馬領隊，意大利《天空體育》早前透露，熱刺方面正與方辛卡接觸，卻未達成任何共識，而幕後推手正是盛傳即將加盟的前祖雲達斯足球總監柏拉迪斯（Fabio Paratici）。

一旦成事的話，熱刺與羅馬便恰好對調領隊。

熱刺求人若渴，早前離開羅馬的方辛卡成為新的緋聞對象。（資料圖片／Getty Images）

英媒指方辛卡對轉戰英超持開放態度，這名48歲的葡萄牙領隊，過去在葡萄牙執教一段頗長時間，包括波圖及布拉加等球會，2016年首度往海外發展，帶領烏克蘭勁旅薩克達3季本地雙冠王。方辛卡今季同樣領軍殺入歐霸盃最後4強，惜在聯賽方面兩季未能取得歐聯資格。

方辛卡早前突然「失戀」，如今遇上「求愛」過程一再受挫的熱刺，兩個失意單位碰上能否譜出一段好姻緣？

方辛卡今季帶領羅馬殺入歐霸4強，惟最終不敵曼聯。（資料圖片／Getty Images）

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